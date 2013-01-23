ارتقای فرهنگ عمومی راهکار مصونیت از آسیب ‌های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا افشار چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تقویت فرهنگ عمومی باعث مصون ماندن در مقابل تهاجم فرهنگی می شود به همین دلیل باید تلاش زیادی در این زمینه انجام داد.

وی با اشاره به موضوع انضباط اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی گفت: آشنایی مردم با قانون و ترویج قانون گرایی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی به اهداف طرح تحول اجتماعی اشاره کرد و افزود: طرح تحول اجتماعی مجموعه 185 برنامه برای کاهش آسیب ‌های اجتماعی است که یکی از اهداف آن ساماندهی سکونتگاه‌ های غیر‌رسمی است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی بیان داشت: به دلیل اینکه سیستان و بلوچستان نخستین استان جنوبی است که این طرح در آن مطرح می ‌شود، باید برنامه‌ های متناسب با فرهنگ هر منطقه و شرایط محلی آن تدوین شود.

وی گفت: آموزش مهارت‌ های زندگی متناسب با نیازمندی‌ های مردم باید ارائه شود.

وی افزود: خانواده از ارکان موفقیت جامعه است و در صورتی که ناسالم باشد جامعه را دچار مشکلات فراوانی می کند.

سردار افشار اظهار داشت: متاسفانه امروز علاوه بر اعتیاد، مشروبات الکلی به عنوان یک خطر زیرپوستی جوانان جامعه را تهدید می ‌کند که در این زمینه باید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با تبریک هفته وحدت گفت: وحدت و همبستگی ملی از اهداف مهم نظام است به همین دلیل برای ارتقای بیشتر آن باید فاصله طبقاتی کاهش یافته، تنش ‌های سیاسی کنترل و از مفاخر علمی در سطح استان و کشور الگوسازی شود.

وی افزود: دشمن از قدرت نظامی و سیاسی ایران نمی ‌ترسد بلکه از نفوذ فرهنگ انقلاب در جهان اسلام هراس دارد.

به گزارش مهر، سردار علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به همراه مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهوری، کوروش پرند معاون وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و سردار بهرام نوروزی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی روز چهارشنبه به منظور بازدید از سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه شهر زاهدان به سیستان و بلوچستان سفر کرده اند.

این هیئت همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای وحدت زاهدان در منطقه کریم آباد و نخستین مرکز ترک اعتیاد بانوان سیستان و بلوچستان در زاهدان بازدید کردند.