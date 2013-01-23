مقابل "پیکان" انگیزه و امید داریم/ بازیکنان "متین" ورامین شرایط ویژه را درک می کنند

مصطفی کارخانه پس از پیروزی 3-1 عصر چهارشنبه در مقابل تیم "بازرگانی جواهری گنبد" با اشاره به بازی بعدی "متین" در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مقابل "پیکان" در همین ورزشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هرچه بازیهای متین با تیمهای قوی تر و بهتر باشد، بازیکنان شرایط را بهتر درک می کنند و معتقدند که چون با زحمت و تلاش به اینجا رسیده اند، باید نتیجه مطلوب نیز بگیرند.

وی ادامه داد: تیم متین برای پیروزی مقابل "پیکان" صف آرایی می کند و به طور حتم می تواند برنده این بازی بوده و فاصله امتیازش را با صدرنشین، به حداقل برساند.

سنگینی این بازی را پیش ‌بینی می‌ کردیم

سرمربی تیم والیبال "متین" ورامین در خصوص بازی مقابل تیم "بازرگانی جواهری گنبد" نیز اظهار داشت: بازی خوبی بود و سنگینی این بازی را پیش ‌بینی می‌ کردیم و نسبت به انگیزه تیم گنبد نیز آگاهی کامل داشتیم.

وی افزود: آنها تیم قدرتمندی بودند؛ شاید بازیکنان متین فکر می کردند که چون این تیم در انتهای جدول است، خطرناک نیست ولی کادر فنی این موضوع را به بازیکنان القا کرد که نباید آنها را دستکم گرفت.

کارخانه تصریح کرد: تیم "بازرگانی جواهری گنبد" تمام بازیهایش حکم مرگ و زندگی دارد و به همین دلیل مثل امروز در تمام بازیهایش خوب بازی می کند؛ آنها تمام تلاششان را می کنند تا در جدول صعود کرده و از سقوط به دسته پایین تر فرار کنند.

وی اضافه کرد: به همین دلایل و انگیزه هایی که تیم گنبدی داشت، در مقابل تیم دست و پا بسته ای بازی نکردیم و حتی گیم اول را واگذار کردیم؛ ضمن اینکه در گیمهای بعدی هم مقاومت و بازی خوبی از تیم "بازرگانی جواهری" شاهد بودیم.

به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشتیم

سرمربی تیم والیبال "متین" ورامین با تأکید بر اینکه به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشتیم، بیان داشت: به دلیل حساسیت زیاد بازیها در هفته های پایانی لیگ برتر و هدفگذاری تیمها، این سه امتیاز ارزش زیادی داشت، اگرچه حریف را در خانه اش مقتدرانه تر و با نتیجه 3-0 شکست داده بودیم.

وی ادامه داد: با توجه به بازی‌های خوبی که در هفته های گذشته لیگ انجام داده ایم، توقعات از تیم بالا رفته اما امیدوارم بازیکنانم دچار غرور نشوند و بتوانیم شخصیت و ثبات تیمی خود را حفظ کنیم.

کارخانه اظهار داشت: هدفگذاری این تیم تازه تأسیس در سال اول حضور در لیگ برتر والیبال، بودن در جمع چهار تیم برتر برای حضور در مرحله "پلی آف" است که کسب رتبه های اول یا دوم نیاز به همدلی و تعامل بیشتر مسئولان باشگاه، مربیان، بازیکنان، مدیران شهرستانی و تماشاگران خونگرم ورامینی دارد.

گفتنی است، تیم والیبال "متین" ورامین در هفته هیجدهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاههای کشور جام سردار سرلشگر شهید حسن تهرانی مقدم در سالن شهید امیر گلعباسی ورامین مقابل تیم "بازرگانی جواهری گنبد" 3-1 پیروز شده و جایگاه خود را به رده دوم جدول رده بندی ارتقا داد.

با توجه به نتایج امروز و پس از سپری شدن 18 هفته از رقابت‌های لیگ برتر، پیکان تهران با کسب 42 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و متین ورامین هر دو با 38 امتیاز در رده دوم قرار گرفت؛ کاله آمل نیز با شکست امروز خود مقابل میزان خراسان جای خود را به متین داده و در جایگاه سوم قرار گرفت.