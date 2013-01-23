ازدواجهای ناپایدار با تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه گسترش می یابد

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قانون جامع خانواده اضافه کرد: دو قانون در این خصوص به صورت کلان داریم که یکی از آنها قانون حمایت از خانواده و تحکیم بنیان خانواده است که در این زمینه مجلس شورای اسلامی، بحث را تمام کرده است.

وی بیان داشت: بحث دیگر در مورد ماده 230 برنامه پنجم است که خواهران در پیشگیری از یکسری از مشکلات، حمایت، ارتقا، توانمندسازی، آگاهی و سلامت کمک می کنند که همه چیز در آن دیده شده است و تعامل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اجرایی شدن این ماده قانونی صورت گرفته و بر روی آن کار زیادی شده است و در مجلس هشتم آن را مصوب کرده ایم.

شاید ازدواجهای ناپایدار در طبقات مرفه بیشتر است

افتخاری با اشاره به معضل زنان سرپرست خانوار بیان داشت: یک بحث، بحث فرهنگی است و یکسری مسائل در این زمینه نیازمند فرهنگسازی است و متأسفانه به خانواده ها نگاه نمی کنند که در کدام طبقه جامعه هستند، شاید در طبقات مرفه این ازدواجهای ناپایدار بیشتر است که بخشی به کاستی اقدامات قانونی و حمایتی و عدم گسترش فرهنگ دینی و قرآنی اهل بیت(ع) برمی گردد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامیادامه داد: اگر این کار انجام شود، ازدواجها به آن ازدواجهای سالم، پایدار، شفاف و همراه با صمیمیتی که در قرآن کریم آمده است برمی گردد و اگر این طور نباشد و بخواهیم تحت تأثیر فرهنگ بیگانه و تهاجم غربی قرار بگیریم این ازدواجهای ناپایدار ادامه پیدا خواهد کرد.

لزوم تغییر دیدگاه های فمینیستی

وی تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند "غربیها دچار بحران زن و خانواده هستند" پس اگر بخواهیم فرهنگمان را اسلامی نکنیم یعنی آن دیدگاه های فمینیستی را تغییر ندهیم، قطعاً شاهد رشد روزافزون این گرفتاریها و معضلات برای خانواده ها هستیم.

مجلس برای ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تلاش می کند

افتخاری ادامه داد: مجلس شورای اسلامی برای ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تلاش می کند؛ چراکه خدمت به مردم و رفع نیاز هر کسی به واسطه مشکلاتشان، سعادت بزرگی است.

وی یادآور شد: در مجلس شورای اسلامی نیز برای زنان سرپرست خانوار و مدیران کمیته امداد هر قدم که بتوانیم برداریم، مفید و مثمر ثمر خواهد بود و در مجموع، بحث اشتغالزایی، ازدواجهای پایدار و... باید در جامعه نهادینه شود.