شیعه و سنی هر دو امت رسول الله(ص) هستند

حجت الاسلام حسین توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر "به مناسبت هفته وحدت" افزود: به همین علت از 12 تا 17 ربیع الاول به عنوان هفته وحدت در میان مسلمانان توسط جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

وی عنوان داشت: شیعیان با برادران اهل سنت مشترکات فراوانی دارند و نباید هرگز آنها را فراموش کنیم و باید همواره مد نظر قرار دهیم.

هفته وحدت فصل برجسته تبلور وحدت

حجت الاسلام توسلی ادامه داد: لذا ولادت پیامبر(ص) که بنا به نظر اهل سنت 12 ربیع الاول و بنا به نظر شیعیان 17 ربیع الاول است، فصل مهم و برجسته ای برای تبلور وحدت در میان همه مسلمانان است و از این رو، همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی تلاش می کنند با محور قرر دادن وجود رسول خداوند و تأکید بر مشترکات حول محور رسالت تجمع کنند و بر اصول اعتقادی همه مسلمانان تأکید و از اختلافات و تفرقه پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: بدیهی است در شرایط حساس کنونی که در کشورهای مسلمان نشین، بیداری اسلامی صورت گرفته است و ملتهای اسلامی سردمداران مستبد و وابسته خود را کنار زدند، باید بر ارزشهای متعال اسلام پا فشاری کرد.

دشمن می خواهد میان صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کند

این مسؤل اضافه کرد: در چنین شرایطی استکبار جهانی و صهیونیستها تلاش می کنند تا با مسائل انحرافی و مسائل قومی و نژادی در میان صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کنند؛ هفته وحدت فرصت مناسبی برای تأکید مشترکات دنیای اسلام و پرهیز از مسائل تفرقه انگیز است.

وی یادآور شد: در سایه همین وحدت برخواسته از میلاد رسول گرامی اسلام(ص) که به فضل پروردگار در طول سه دهه از پیروی انقلاب، شیعه و سنی در کشور اسلامی ایران با صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی کرده اند، باید مسالمت آمیز با هم همکاری کنند تا به سمت آرمانهای متعالی اسلام قدم برداشته شود.