دانشگاه آزاد به اهداف ترسیم شده در بخش پژوهش و فناوری دست یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام خود به نهمین گردهمایی سراسری معاونین و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی که چهارشنبه شب به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار شد، آورده است:

یکی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، نقش برجسته این دانشگاه در فعالیتهای علمی و تحقیقاتی است. تجهیزات و امکانات گسترده،‌ قطب های پژوهشی مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی موجب شده است که شاهد پژوهشهای بنیادی در زمینه های مختلف علمی باشیم. حضور اعضاء هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه در مجامع علمی و مسابقات علمی پژوهشی در سطح کشور و جهان و کسب رتبه های ممتاز موید دستیابی دانشگاه به اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش و فناوری است.

معاونت های پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان مهمترین ساختار واحدهای دانشگاهی در زمینه گسترش پژوهش های بنیادین و کاربردی و ارائه خدمات مشاوره ای در جهت رفع نیازهای علمی و صنعتی جامعه و ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بین المللی دانشگاه و سرآمدی در تولید علم و فناوری فعالیت می کنند و این معاونت ها باید حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور و مولد دانش را با تقویت نقش محوری اساتید در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

گردهمایی معاونین و مدیران پژوهش و فناوری واحدهای سراسر کشور فرصتی مغتنم خواهد بود تا سیاست های کلی دانشگاه در حوزه پژوهش وفناوری بدرستی تبیین شده و پیرامون راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی و تولیدات علمی این دانشگاه، ایده ها و روش های گوناگون مطرح و با تبادل نظرات، بهترین و کارآمدترین ایده مدنظر قرار گیرد.

موفقیتهای که در این عرصه برای دانشگاه آزاد حاصل شده و خواهد شد را مرهون وجود نیروهای دانشی و ارزشی متعهد و همکاران خوبم در این حوزه می دانم و رجاء واثق دارم با اتخاذ رویکرد مناسب شاهد شکوفایی و رشد بیش از پیش در این حوزه بوده،‌ علی الخصوص با تقویت و استحکام زنجیره صنعت و دانشگاه و تولید ثروت از دانش می توان به اهداف مندرج در چشم انداز دانشگاه در راستای متنوع سازی منابع درآمدی دست یافت.