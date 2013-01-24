سیدرضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم با شرایط خوبی گام به نیم فصل دوم گذاشته و امیدوارم روند خوبی که از آغاز دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در پیش گرفته است، در ادامه بازی ها نیز تداوم داشته باشد.



تقدیر از عملکرد مطلوب مدیریت، کادر فنی و بازیکنان صبای قم



وی در ادامه از عملکرد کادر فنی و بازیکنان صبای قم در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال تقدیر کرد و ابراز داشت: استقبال مردم از بازی صبای قم در مقابل پرسپولیس نشان داد صبا مورد حمایت مردم قم قرار دارد و آرام آرام پیوند صبا با مردم قم عاطفی تر شده است.



رئیس هیئت مدیره باشگاه صبای قم با تقدیر از عملکرد کادر مدیریت، فنی و بازیکنان صبای قم در هفته های اول تا پنجم دور برگشت لیگ برترفوتبال، تصریح کرد: شرایط خوب است و بعد از بازی خوب با پرسپولیس شرایط تیم بهتر هم شد و در بازی با نفت آبادان هم ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه شرایط داوری در دیدار با پرسپولیس تهران بر علیه تیم فوتبال صبای قم بود، ابراز داشت: با این عملکرد تیم در لیگ برتر، ما امیدواریم در لیگ قهرمانان نیز برابر تیم فوتبال الشباب امارات با یک نتیجه منطقی از مرحله پلی آف عبور کنیم.



حمایت استاندار و صمیمیت رمز موفقیت و الگو بودن صبای قم



رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، عنوان داشت: به واقع تیم در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر شرایط بهتری دارد و از هر نظر از جمله مسائل عمومی مانند برادری، صمیمیت و دوستی خوشبختانه نمونه هستیم و الحمدلله هیچ حاشیه ای هم در تیم نداریم.



وی با بیان اینکه مدیریت تیم خیلی خوب است و امور برای موفقیت روز افزون باشگاه خوب پیش می رود، تصریح کرد: از سوی دیگر خوشبختانه استاندار قم نیز با جدیت از ما خواسته اند تدبیری بیاندیشیم و مسائل باشگاه از نظر مالی خوب و رو به راه شود که در این زمینه نیز کارهای خوبی صورت گرفته است.



موفقیت‌های صبا در گرو حمایت صدا و سیما و رسانه های قم



دهناد یاد آور شد: نتایج تیم صبای قم در هفته های اخیر لیگ برتر فوتبال نشان می دهد که خوشبختانه تیم ما نیم فصل دوم را خیلی خوب شروع کرده است و خود همین موضوع سبب شده تا روحیه بازیکنان و کادر فنی تیم نیز تقویت شده و موجب خلق نتایج بهتر در آینده شود.



وی در ادامه با تقدیر و تشکر از صدا و سیما به خاطر حمایت و تبلیغات خوبی که از صبا دارند، عنوان کرد: امیدوارم با زمینه هایی که بیشتر در آینده فراهم می شود، در همه بخش ها اعم از تدارکاتی، مالی و رسانه ای زمینه را برای تقویت روحی تیم فراهم کنیم.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم از آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق به شکست دادن تیم های پیکان تهران و ملوان بندر انزلی و تساوی با تیم های، فجر شهید ساسی شیراز، ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران شده است و در هفته ششم دور برگشت امروز میزبان تیم نفت آبادان خواهد بود.

