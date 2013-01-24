تخصیص تسهیلات بانکی به 200 هزار واحد بافت فرسوده در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهر افشار در هجدهمین نشست تخصصی مدیران نوسازی و بهسازی کلانشهرهای کشور که غروب چهارشنبه در سالن جلسات هتل استقلال قم برگزار شد با اشاره به اینکه 6 هزار انبوه ساز در کشور وجود دارد اظهار داشت: اگر هر انبوه ساز عهدهدار نوسازی 100 واحد بافت فرسوده شود، سالانه 600 هزار واحد بافت فرسوده نوسازی میشود.
وی اشاره به اینکه بیش از 73 هزار هکتار در کشور درگیر بافتهای فرسوده هستند بیان داشت: برای نوسازی هر هکتار از این بافتهای فرسوده بین 12 تا 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با این حساب هزینه بهسازی کل بافتهای کشور به بیش از 800 هزار میلیارد میرسد.
مدیرکل تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی در عمران و بهسازی شهری کشور بر مشارکت بخش خصوصی در جهت نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد و افزود: با توجه به اعتبارات زیادی که بهسازی این اماکن نیاز دارد ، نوسازی این اماکن به مشارکت بخش خصوصی نیاز مبرم دارد.
وی بر تسریع نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد ویاد آور شد: بر اساس ماده 171 قانون پنجم توسعه سالانه باید 10 درصد از بافت فرسوده نوسازی شود که این میزان با مشارکت انبوه سازان تسریع مییابد.
لزوم رعایت شاخصه شهرهای اسلامی در بافتهای فرسوده
مهرافشار با اشاره به اینکه 471 شهر دارای بافتهای فرسوده هستند تصریح کرد: اکثر این بافتها در موقعیت هویت ملی، مذهبی و تاریخی قرار دارند و در نوسازی و مقاوم سازی این اماکن باید شاخصهای که برای شهرهای اسلامی تعریف شده رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از بافتهای فرسوده به لحاظ ناکارآمدی محل کارگران فصلی و جرم و بزهکاریهای اجتماعی قرار گرفته است، افزود: راهکارهایی که محرک توسعه و بهسازی بافتهای فرسوده است باید به صورت دقیق تعریف شوند.
مدیرکل تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی در عمران و بهسازی شهری کشور، روند رشد تسهیلات به مجریان نوسازی بافتهای فرسوده را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تسهیلات بانکی از سال 88 رو به رشد بوده است به طوری که در سال 91 تسهیلات برای 200 هزار واحد تخصیص یافته است.
نظر شما