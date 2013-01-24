پذیرایی ویژه از گردشگران خارجی کیش همزمان با دهه فجر

علیرضا عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر و سی وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امسال از گردشگران و مسافران خارجی جزیره کیش به صورت ویژه پذیرایی و هدایایی به رسم یاد بود به آنان اهدا می شود.

وی ادامه داد: در جلسه ستاد دهه فجر کیش برنامه های متنوع و ویژه ایی برای ایام فرخنده دهه فجر تدارک دیده شده که نسبت به سالهای گذشته به مراتب چشمگیرتر ومتنوع تر خواهد بود.

سرپرست خدمات گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: یکی از این برنامه ها که برای نخستین بار در جزیره کیش اجرا می شود، پذیرایی و اهدای هدایایی به رسم یاد بود به اتباع خارجی در ایام دهه فجرامسال درجزیره کیش است که در جلسه ستاد دهه فجر مورد موافقت قرار گرفت و برنامه ریزی و تدارکات آن نیزانجام شده است.

عادلی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش گردشگری کیش، تصریح کرد: تغییر و تحولات بسیار خوبی برای توسعه گردشگری درجزیره کیش درحال انجام است و برنامه ریزی هلیی صورت گرفته تا هرچه سریعتربه اهداف مهم این توسعه در صنعت گردشگری، هتلداری و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش برسیم.

وی عنوان کرد: کیش امروز درخلیج فارس دارای قابلیت های منحصر بفردی مانند دریای لاجوردی وسواحل خیره کننده، طبیعتی بکرو جذاب، امنیت و آرامش مثال زدنی در کل کشور و شرایط ورود بدون ویزا برای گردشگران خارجی است و حتی سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی برای افزایش حضورسرمایه گذاران خارجی وایرانیان مقیم خارج ازکشور فراهم شده است.

سرپرست خدمات گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: توانایی های لازم برای انجام کار تنها با همدلی وهمکاری همه جانبه تمامی کسانی که عاشق ایران و کیش هستند موثرخواهد شد که خوشبختانه درجزیره کیش این عشق در بین مردم وجود دارد و بارها نیز به اثبات رسیده است ومسئولان نیز درکنار مردم برای توسعه وشکوفایی جزیره زیبای کیش، عاشقانه تمامی تلاش و کوشش خود را بکار خواهند گرفت تا کیش به آنچه حقش هست در آینده نزدیک با عشق و ایمان به توانستن و توکل به خداوند یکتا برسد.