توانمندی هرمزگان برای تبدیل علم به عمل کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی چهارشنبه شب در نهمین گردهمایی سراسری معاونین و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی به همراه صنایع بزرگ مستقر در استان هرمزگان زمینه بی نظیری برای تبدیل علم به عمل ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب،‌ اظهار داشت: ایشان دانشگاه را محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور مطرح کردند که اول جریان علم و تحقیق و دوم جریان آرمان گرایی و آرمان خواهی است.

استاندار هرمزگان افزود: امروز بدون شک مبدا علم آرمان خواهی و آرمان گرایی در کشور اسلامی ایران دانشگاه است و رسیدن به هدف گذاری های نظام مبتنی بر دین باید ازاین مجموعه نشات بگیرد.

وی در ادامه به ظرفیت های بی نظیر استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: اگر بدنبال تبدیل علم به عمل هستیم، هرمزگان ظرفیت ها و قابلیت هایی دارد که می توان بهترین استفاده ها را از آن کرد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: اگر این هدف بزرگ را برای خود تعریف کنیم که نگاهی امیدوارانه باید در جامعه ایجاد شود و بخواهیم با برخی رفتارها و پروژه های هدف دار در خصوص بی ثبات سازی جامعه مقابله کنیم، باید دانشگاه را بهترین مبدا برای این مهم دانست.

عزیزی خاطر نشان کرد: درحوزه آرمان گرایی باید این باور در دانشگاهها وجود داشته باشد که وظیفه عمق بخشی یه ابعاد معنوی جامعه را نیز برعهده دارند و چه بسا تاکنون نیز همین طور بوده است.