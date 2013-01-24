پیگیری ایجاد مراکز منطقه ای اقیانوس شناسی

وحید چگینی در حاشیه نخستین کنفرانس علوم وفنون دریایی و اقیانوسی در خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد کرسی اقیانوس شناسی در رشته فیزیک دریا و کرسی یونسکو در موسسه اقیانوس شناسی از مهمترین برنامه های بین المللی این موسسه در سال 92 به شمار می رود.

وی با اشاره به ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما اظهار کرد: در زمان حاضر ساخت این کشتی با 50 درصد پیشرفت فیزیکی توسط سازمان صنایع دریایی در بندرعباس همچنان ادامه دارد.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی کشور همچنین از آغاز عملیات احداث دو ایستگاه پژوهشی جدید در گیلان و شهر جاسک در آتیه ای نزدیک خبر داد.

چگینی تصریح کرد: با دستور شورای فرهنگی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری کار تهیه سند «جامع اقیانوس، دریا و جو» با همکاری دانشگاه ها و سازمانهای دریایی در دستور کار این موسسه قرار دارد.



وی از ارسال زود هنگام طرح تائید شده وزارت علوم برای ایجاد پایگاه دائمی در حوزه اقیانوسی و جو جمهوری اسلامی ایران در قطب جنوب به هیئت دولت خبر داد و یادآور شد: طرح مذکور برنامه های بسیار مهم و تعیین کننده ای در حوزه اقیانوس و جو برای سال 92 دارد و امید می رود تا پایان سال آینده به اهدافمان برسیم.



آغاز به کار مرحله سوم پایش جهانی اقیانوس ها از هفتم بهمن ماه جاری درخلیج فارس (تنگه هرمز) از دیگرموارد اشاره شده توسط رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی کشور بود که در این رابطه گفت: مدت زمان اجرای این مرحله از طرح 10 روزه است و مرحله ی بعدی نیز با اندک فاصله ای در منطقه چابهار به انجام می رسد.



به گفته چگینی این طرح در راستای همکاری برنامه پایش جهانی اقیانوسها در اقیانوس هند بوده که امیدمی رود بتوانیم در پایان طرح به اهداف مشخص شده که پایش منطقه خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند و دریای سرخ است، برسیم.

