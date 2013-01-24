وحدت مسلمانان عامل دستیابی حکومت جهانی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی غلام حیدر فاروقی چهارشنبه شب در جمع علمای اهل سنت و شیعه استان اظهارکرد: جامعه اسلامی بر دو اصل اخوت و برادری و حفظ حقوق و احترام متقابل به یکدیگر استوار است.

وی با بیان اینکه اگر اختلافی بین مسلمین بوجود آید باید سایر مسلمانان زمینه صلح را ایجاد کنند، ادامه داد: دشمن تنها راه ضربه زدن به مسلمانان را ایجاد تفرقه بین آنان می داند لذا شاهد افزایش توطئه های دشمنان در کشورهای اسلامی هستیم.

امام جمعه اهل سنت بیرجند با بیان اینکه هر عملی که وحدت بین مسلمانان را متزلزل کند، حرام است؛ عنوان کرد: مسلمانان موظف هستند تا اختلافات و مشکلات موجود را با وحدت و یکدلی بین خودشان حل و فصل کنند و همواره باید مساوات، عدالت، محبت، تعاون، اخوت و برادری را در جامعه اسلامی پیاده کنند.

وی ایجاد تفرقه بین مسلمانان را بزرگترین هدف دشمن در دنیای امروز دانست و تصریح کرد: استکبار جهانی به دلیل به خطر افتادن منافعش در کشورهای اسلامی در صدد است تا جلوی بیداری اسلامی و نهضت های اسلامی را بگیرد.

مولوی فاروقی بیان داشت: امروز با توجه به توطئه های دشمنان اسلام برای تضعیف مسلمین، لزوم حفظ وحدت بیشتر احساس می شود.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق واحترام متقابل مهم ترین راهکار برای مقابله با شیوه دشمن است،تاکید کرد: باید دراین راستا راهکار های عملی داشته باشیم چراکه تاثیر آن از صرف بیان وسخن بیشتر است.

مولوی فاروقی گفت: گفت: اگر مسلمانان طبق دستورات قرآن با یکدیگر وحدت داشته باشند دشمنان هیچگاه نمی توانند به اهداف پلید خود برسند.