پیامبر اسلام(ص) برای بشریت رحمت الهی است/لزوم توسعه بخش کشاورزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان اظهار داشت: حضرت محمد (ص) به عنوان معلم و هادی بشر با کتابی که از سوی خداوند متعال بر آنها نازل شده می تواند از بدو تولد تا روز قیامت هدایتگر انسان ها باشد و پاسخگوی تمام نیازهای آنان باشد.

وی به ایام هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) اشاه کرد و افزود: ولادت پیامبر بزرگوار (ص) منشا وحدت مسلمانان جهان است و هفته وحدت که به فرمان امام خمینی (ره) نامگذاری شده هفته همدلی و همراهی قلبهاست، چرا که از جانب خداوند متعال همه مسلمانان برادرند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه بیکاری و سرمایه گذاری مسئولان در استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: بیکاری می تواند مفاسد بسیاری را از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، نفسانی و اقتصادی برای انسان ها در جامعه ایجاد کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: ظرفیت های ایجاد اشتغال فراوانی در استان کردستان وجود دارد که مهمترین آنها توسعه بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی که دارد پتانسیل بسیاری در حوزه کشاورزی داشته و می تواند در کنار توسعه بخش کشاورزی با ایجاد واحدهای تولیدی کوچک برای فراوری محصولات تحول عظیمی در حوزه کشاورزی ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه گفت: جذب اعتبار و سرمایه گذاری در حوزه صنعت شاید بتواند در امر اشتغالزایی در استان کردستان موثر باشد اما توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی و طبیعی می تواند در امر اشتغالزایی تاثیر بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: گیاهان دارویی فراوانی در مناطق مختلف استان کردستان وجود دارد که در کنار توسعه این بخش می توان با توسعه گیاهان غذایی تحول بزرگی در حوزه اشتغال و اقتصاد مردم منطقه به وجود آورد.

وی ادامه داد: اگر تعاونی های ایجاد شده در حوزه گیاهان دارویی و غذایی فعالیت کنند، با توجه به اینکه بیماری زا نیستند و خواص دارویی فراوانی نیز دارند می توانند بدون استفاده از سرمایه گذاری های کلان و تسهیلات فراوان زمینه اشتغال را برای بسیاری از افراد بیکار جامعه فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: حمایت از تعاونی ها و تولیدکنندگان نیز باید در دستور کار مدیران و مسئولان قرار گیرد تا بتوان ایجاد اشتغال کرده و رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغات آورد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: مسئولان باید به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشند تا بتوانند زمینه های اشتغالزایی را استان کردستان فراهم کنند.

وی گفت: اگر مسئولیت پذیری و خدمات مدیران بر اساس عشق خدمت به مردم باشد، بدون شک بسیاری از مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در جامعه مرتفع می شود.