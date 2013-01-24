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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۸

زیبانژاد:

26 پروژه عمرانی در بیله سوار افتتاح می شود/ اجرای 135 طرح توسعه‌ای

26 پروژه عمرانی در بیله سوار افتتاح می شود/ اجرای 135 طرح توسعه‌ای

بیله سوار – خبرگزاری مهر: فرماندار بیله‌سوار از افتتاح و بهره برداری بیش از 26 پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگی در این شهرستان طی دهه فجر جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبانژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیله سوار عنوان کرد: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری 52 میلیارد ریالی محقق شده و شامل واحدهای مسکن مهر، مقاوم‌سازی مسکن روستایی، آبرسانی و توسعه راه‌های روستایی است.

به گفته وی علاوه بر این پروژه های هم اکنون 135 پروژه در زمینه مختلف نیز با اعتباری بالغ بر 92 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان مرزی بیله‌سوار در حال اجراست که با برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه‌ها تا پایان دولت دهم تکمیل خواهد رسید.

فرماندار بیله سوار با تاکید بر لزوم تامین اعتبارات ملی برای این طرحها یادآور شد: با تزریق اعتبارات جدید روند اجرایی پروژه‌های نیمه تمام بیله‌سوار تسریع خواهد شد، اما باید در کنار تامین و تخصیص اعتبارات استانی اعتباراتی نیز از محل وزارتخانه‌ها تامین و تزریق شود.

وی دهه فجر را به عنوان فرصت طلایی در نمایش دستاوردهای انقلاب دانست و ادامه داد: دهه فجر باید دهه بازگویی افتخارات این نظام و مردم باشد و باید با برنامه‌های متنوع به ایجاد شور و نشاط بیشتر اجتماعی کمک کرد.

زیبانژاد یادآور شد: امروز هر سرمایه‌ای در این کشور به دست آمده در سایه پیمودن راهی است که امام راحل طی کرده و با تقدیم هزاران شهید و ایثارگر و بصیرت و ولایت‌مداری زمینه‌ساز اقتدار این کشور ارزشی شده است.
 

کد مطلب 1799081

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