انتصاب دوباره مرتضوی استفاده از ظرفیت های قانونی است

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با دفاع از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی با حکم معاون اول رئیس جمهور، عنوان کرد: این اقدام نشان می دهد که قوه مجریه از تمامی ظرفیت های قانونی موجود برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کرده و در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

وی با بیان اینکه بر اساس مفاد قانونی امکان ادامه سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر دور زدن قانون در این مسئله، اظهار داشت: انتصاب وی از طرف معاون اول رئیس جمهور به سمت سرپرستی سازمان تامین اجتماعی دور زدن قانون محسوب نمی شود و در واقع استفاده از ظرفیت های قانونی موجود است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی این اقدام را ایستادگی دولت در برابر زورگویی های تعدادی از نماینده ها دانست و افزود: آن دسته از نمایندگانی که با هر اقدام دولت علم مخالفت بلند می کنند، اگر واقعا دلشان به حال مملکت و سرنوشت مملکت می سوزد می بایست در چنین شرایطی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت، به فکر معیشت مردم و تلاش برای اجرای مناسب فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشند.

وی اصرار دولت و رئیس جمهوری در زمینه حفظ مرتضوی به هر طریق ممکن را نشانه وفاداری محمود احمدی نژاد به همکاران خود و کسانی که برای این انقلاب زحمت کشیده اند، ذکر کرد و اظهار داشت: ریس جمهور در سال های گذشته نیز اثبات کرده که برای تداوم خدمت رسانی مطلوب به مردم از هیچ اقدام و تلاشی دست بر نمی دارد و از نیروهای هماهنگ با خود دفاع می کند.

وی همچنین در مورد تلاش برخی از نمایندگان برای استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرد: این اقدام در چند ماه پایانی دولت دهم به چه نتیجه ای خواهد رسید؟ این مسئله هر چقدر ادامه یابد، رئیس جمهور با استفاده از ظرفیت های دیگر، در مقابل این خواسته ناحق مقاومت می کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: نهایت اقدام نمایندگان مجلس استیضاح شیخ الاسلامی و عزل او است که مطمئن باشید در چنین حالتی رئیس جمهور، سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی می کند و آن وقت باید ببینیم نمایندگان ناراضی می توانند در سه ماه مانده به پایان دولت چه اقدامی انجام دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، بازی بی نتیجه تعدادی از نمایندگان مجلس با دولت در مسئله سعید مرتضوی را اقدام نادرستی دانست و افزود: بهتر است دولت و نمایندگان به جای پرداختن به چنین مسائلی، سعی کنند با همکاری و همفکری یکدیگر مشکلات متعدد موجود را مرتفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم مدیرعاملی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر کار 18 نفر از نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح عبدالطضا شیخ الاسلامی گرفتند.

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با 18 امضا و شش محور در مجلس اعلام وصول شد که مهمترین محور آن عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی علیرغم ابطال حکم وی از سوی دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری هفته گذشته رای به برکنار مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی داد و سپس وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم قول برکناری او را داد اما پس از برکناری 12 ساعته مرتضوی، وی بار دیگر با حکم معاون اول رییس جمهور، سرپرست تامین اجتماعی شد.

پیش از این گروهی از نمایندگان مجلس از جمله سیدشریف حسینی؛ نماینده مردم اهواز و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی به صراحت این اقدام را دور زدن قانون توسط رئیس جمهور اعلام کرده بودند.