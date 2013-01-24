107 طرح گازرسانی در قزوین آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلی نجفی در این باره اظهارداشت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای افتتاح طرح های عمرانی وخدماتی است و همه ساله نیز شرکت گاز برخی از پروژه ها را در این ایام آماده افتتاح می کند تا در جشنهای پیروزی انقلاب کام مردم از خدمات دولت شیرین شود.

وی افزود: امسال نیز 107 طرح مختلف شامل گازرسانی به 18 واحد صنعتی و عمده در شهرستان آبیک، یک واحد صنعتی به شهرستان آوج، گازرسانی به روستاهای قشلاق مرانلو در بوئین زهرا، احمد آباد، سنجانک، وندر و حسن آباد در شهرستان قزوین به پایان رسیده و تحویل مشترکان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تصریح کرد: گازرسانی به 11 واحد صنعتی در شهرستان البرز، 22 واحد صنعتی در شهرستان قزوین و20 واحد صنعتی و عمده در تاکستان و20 واحد دیگر نیز در بوئین زهرا به پایان رسیده که همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

نجفی یادآورشد: برای اجرای طرح های گازرسانی بالغ بر24 میلیارد و 555 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و شرکت گاز به مصرف رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: اجرای طرح های گازرسانی یاد شده برای 36 نفر اشتغال ایجاد کرده است.