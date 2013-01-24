مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که شامگاه چهارشنبه در این محل به معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد، تیم اردبیل موفق به کسب مقام اول شد و تیمهای مشگین شهر الف و مشگین شهر ب به تریب به مقام دوم و سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل با اشاره به برگزاری کیفی این رقابتها به شایستگی ورزشکاران بدنساز و پرورش اندام این استان برای کسب رتبه های برتر کشوری تاکید کرد.

علی اکبر نامی آذر اردبیل را در زمینه رشته بدنسازی و پرورش اندام بسیار فعال و از شرایط فنی بالا ارزیابی کرد و ادامه داد: ورزشکاران این استان در رشته پرس سینه نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند و تاکنون مقام های کشوری و آسیایی کسب کرده اند.

وی همچنین از برگزاری مسابقان کشوری پرس سینه بزرگسالان در این استان طی اردیبهشت ماه خبر داد و یادآور شد: این مسابقات با حضور قهرمانان کشوری رشته پرس سینه طی آذرماه جاری در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار خواهد شد.

نامی آذر برگزاری این مسابقات را در ارتقا و توسعه ورزش بدنسازی در استان موثر عنوان کرد و افزود: ما برای کسب حداقل مقام سومی در این رقابتها برنامه ریزی کرده ایم اما به رتبه های بالاتر نیز چشم دوخته ایم.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود ظرفیتهای فنی و ورزشکاران برجسته اردبیل می تواند میزبان شایسته ای برای مسابقات کشوری و نیز با توجه به امکانت نرم افزاری و سخت افزاری برای رقابتهای آسیایی باشد.

به گزارش مهر، وحید سلیمانی، سیروس سیف اللهی، سینا پیرایرانی، شاهین سیف اللهی، یاسر اسدی، مهدی علیرضائی، جبرائیل امانی، سعید آذری، کمال زرافشان، فرهاد اله قلی پور، کریم شکیب، میثم غضنفری، حسن مرادزاده، رمضان حضرتقلی اوغلی نفرات برتر اوزان مختلف این رقابتها بودند.

