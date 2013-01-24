تحقق آرزویی دیرینه/ پرواز چرخبال امدادی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان از جمله استان های حادثه خیز کشور بوده که در بحث سیل، زلزله، رانش، آتش سوزی و ... رتبه های بالایی را بخود اختصاص داده است.

تاکنون کمبود تجهیزات امداد هوایی سبب شده بود که روند امداد رسانی و امدااد و نجات در حوادث در گلستان با مشکلاتی مواجه باشد.

از سوی با راه اندازی اولین پایگاه امدادهوایی جنگل های شمال در گلستان، نیاز این پایگاه به بالگرد ضروری به نظر می رسد.

اکنون پایگاه امداد و نجات گلستان به یک فروند بالگرد مجهز شده است، همچنین در سطح کشور نیز 18 بالگرد امداد و نجات هلال احمر فعالیت دارند.

بالگرد جمعیت هلال احمر استان ظرفیت جابجایی 30 نیرو با تجهیزات کامل و حمل چهار تن بار را دارد.

امام جمعه گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه خیز بودن گلستان، تجهیز پایگاه امداد و نجات را لازم دانست.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی اظهار داشت: گلستان را به نام استان حادثه خیز می شناسند و لازم بود که پایگاه امداد و هوایی استان به بالگرد مجهز شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور نیز گفت: امداد هوایی یکی از بخش های مهم جمعیت هلال احمر کشور است و سعی کردیم به تعهدات خود در این بخش عمل کنیم.

محمد عباسی اظهار داشت: یکی از تعهداتمان این بود که پایگاه امداد هوایی گلستان را مجهز به بالگرد کنیم که یک فروند بالگرد به این استان تحویل داده شد.

وی اظهار داشت: بعد از تکمیل توسعه امداد هوایی بالگردی به این استان تخصیص داده شده است که به این صورت در مجموع در کشور 18 فروند بالگرد برای فعالیت امداد رسانی در جمعیت هلال احمر کشور فعال است.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز، ماموریت سریع و فروی پایگاه امداد هوایی استان را، پاسخگویی به موقع و سریع به موارد اضطراری دانست.

وی اظهار داشت: با توجه به سطح فعالیتهای هلال احمر استان در زمان بروز حادثه، همچنین باید این اداره کل از تیپ دو کشوری به تپ یک ارتقا یابد.

مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان نیز گفت: استان گلستان یک استان حادثه خیز در کشور بوده و تجهیز پایگاه به بالگرد، موردنیاز بود.

وی با اشاره به اینکه گلستان یک استان حادثه خیز است، در عین حال تصریح کرد: این استان یک استان آماده در برابر حوادث نیز است.

وی عنوان کرد:ظرفیتهایی که در استان وجود دارد شامل مدیریت بحران، هلال احمر و دستگاه های اجرایی و ... همگی برابر حوادث آمادگی کامل دارند.

اکبری گفت: پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر در خردادماه سالجاری افتتاح شد و رئیس جمعیت هلال احمر کشور، وعده مناسب برای ارائه یک فروند بالگرد داده بودند.

اکبری یادآورشد: مهمترین مسئله که برای امدادرسانی به یک حادثه مهم است، زمان، شدت و دسترسی به مکان حادثه است که با داشتن بالگرد می توان به این موراد راحت تر و آسانتر دست یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان یادآورشد: دسترسی به مناطق آسیب دیده، جابجایی افراد، امداد و نجات حوادث، با بالگرد تسریع می شود و این اصلی ترین هدف است.

وی یادآورشد: زمان تعیین کننده نجات جان انسانها در مناطق آسیب دیده است که با استقرار بالگرد زمان امدادرسانی کاهش چشمگیری می یابد.

به گزارش مهر، پایگاه امداد هوایی گلستان خردادماه سالجاری، با زیر بنای 6 هزار متر مربع باند، پد و آشیانه بهره بردرای شد و پد پایگاه به ارتفاع 25 سانتی متر از بتون ساخته شده است تا ایمنی کامل برای بالگرد ها ایجاد شود.

پایگاه امداد هوایی گلستان ظرفیت پرواز شش بالگرد همزمان و گنجایش آشیانه سه بالگرد را دارد.