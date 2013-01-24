به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی غرقی شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سامانه ارتباط مردم و دولت 'سامد' در زنجان، با بیان اینکه فضای فعلی در اتباطات دولت و مردم بسیار پربرکت است افزود: استان زنجان نیز با همدلی و همکاری مسئولان در اتباط با مردم و رسیدگی به درخواست های آنها حائز ارتقای رتبه شده و به مدارج بالاتری دست یافته است.

وی با بیان اینکه رویکرد عظیم مردم به رئیس جمهور در میان دولت های قبلی بی سابقه بوده است، افزود: رئیس جمهور خود را خادم ملت می داند و این در باور دولت ساری و جاری است که خود برگرفته از تعالیم عالی اسلام و رهنمود های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رویکرد عظیم مردم به رئیس جمهور بی سابقه است ادامه داد: تاکید رئیس جمهور همواره رسیدگی و خدمت به مردم بوده و هست چرا خدمت به مردم را توفیق عظیمی می داند.

غرقی با بیان اینکه رئیس جمهور همواره در دسترس مردم بوده و آماده پاسخ گویی به آنها بوده است افزود: رئیس جمهور تا جایی که توانست دستورات دین در خصوص توجه به مردم را در نظام اجرایی کشور پیاده کرد.

غرقی با یادآوری اینکه پس از انجام هر سفر استانی نامه های رسیده تجزیه و تحلیل می شد گفت: در دوران فعالیت دولت دهم ارتباطات مردمی را راه اندازی کردیم و این در حالی است که تا امروز رئیس جمهور به 100 تا 200 نامه به صورت روزانه رسیدگی می کنند. این عشق و ارادت و اعتماد به مردم دوسویه شده و مردم نیز همین حس را نسبت به دولت دارند.

وی با یادآوری اینکه سامانه سامد در 26 در ماه سال 1389 به دست رئیس جمهور افتتاح شد افزود: هر فردی می تواند در داخل و خارج کشور به این سامانه متصل شده و درخواست های خود را از دولت ارایه دهد و این یک شبکه یک پارچه درجه یک در دنیا نیست.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه سامانه سامد هنوز باید پیش رود افزود: ترویج فرهنگ خدمت گذاری، برقرای ارتباط دوسویه نظارت مردم به کار دولتع تلاش برای رفع مشکلات مردم، و گسترش نظارت همگانی از اهداف ماست.

غرقی افزود: نهادینه کردن فرهنگ مردمداری در دستگاه های دولتی، توسعه نظان نظارت و پی گیری و توسعه الکترونیکی ارتباطات مردمی جزو نقشه راه است.