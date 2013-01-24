16 هزار نامه طی سفر های رئیس جمهور دریافت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سامانه ارتباط مردم و دولت 'سامد' درزنجان، با بیان اینکه به نامه های مرتبط با کمیته امداد 3 میلیارد و 363 میلیون ریال کمک مالی شده است افزود: 660 نامه در دو روز سفر واصل شده که 500 میلیون ریال مساعدت دریافت کرده اند.

وی با یادآوری اینکه 16 نفر زندانی نیز با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون ریال از زندان آزاد شده اند افزود: در بحث اشتغال نیز نامه هایی وارد شده بود که از محل منابع اعتباری امداد 3 میلیارد ریال در این بخش هزینه شد.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: با توجه به حجم مصوباتی که هیئت دولت مصوب نموده اعتبارات قابل ملاحضه ای تخصیص پیدا کرده بود که عمده آنها در بخش توانمند سازی خانواده ها هزینه شده است.

ولیزاده با اشاره به اینکه در موضوع تامین مسکن روستایی مناطق محروم در استان بیش از 5 هزار واحد مسکونی بهسازی شده افزود: در بحث اشتغال بیش از 25 میلیارد تومان که بیشتر از مصوبات سفر بوده است اعطا شده است .