به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده در دیدار با مدیر کل آموزش و فنی و حرفه ای استان کردستان تعامل سازنده و مثبت بین اداره کل زندان ها و اداره فنی و حرفه ای را عاملی بسیار مهم در راستای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر، پر کردن اوقات فراغت مددجویان به صورت مثبت و تضمین آینده شغلی مددجویان عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از دلایل وقوع جرم در جامعه نبود شغل و بیکاری است، انتظار می رود با تلاش و همت مسئولین زندان و همکاری اداره فنی و حرفه ای، آموزش های موثری در بحث فنی و حرفه ای به مددجویان ارائه شود تا شاهد بازگشت مجدد آنان به زندان نباشیم.

مدیر کل زندان های استان کردستان ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به اینکه آموزش های مختلف در زندان های استان در حد بسیار مطلوبی ارائه می شود، بازگشت مجدد به حداقل رسیده است.

گرجی زاده برنامه ریزی و تلاش را ضامن موفقیت و رسیدن به اهداف متعالی سازمان معرفی کرد و یادآور شد: نباید فراموش کرد که عشق به خدمت و تعهد کاری باید در بین پرسنل تقویت شود تا شاهد شکوفایی مجموعه از هر لحاظ باشیم.

وی بیان کرد: از آنجایی که پتانسیل های بسیار خوبی برای توسعه برنامه های اشتغال زایی و حرفه آموزی در زندان های استان وجود دارد، می طلبد که در این زمینه تلاش مضاعفی صورت پذیرد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان نیز در این دیدار از همت مسئولین زندان در راستای راه اندازی کارگاه های مختلف و تعامل با اداره فنی و حرفه ای ابراز خرسندی کرد و گفت: زندان ها به عنوان یکی از مکان های آموزشی مورد توجه ویژه به لحاظ تجهیز و راه اندازی کارگاه های فنی و حرفه ای هستند که این امر خروجی بسیار مثبت و تاثیر گذاری را دارد.

ایجاد منزلت های اجتماعی و نقش ها در زندان زمینه ساز کاهش آسیب است

مدیر کل زندان های استان کردستان گفت: تغییر و ایجاد منزلت های اجتماعی و نقش ها در زندان زمینه ساز کاهش آسیب است.

گرجی زاده اظهار داشت: همانطور که افراد جامعه دارای منزلت های مختلف اجتماعی و جایگاه خاصی است و به تبع آن نقش های افراد برای دست یابی به اهداف و مقاصدش تعریف می شود زندان نیز دارای جایگاه و منزلت های مختلفی است که نقش افراد را در جامعه ی تعریف شده زندان مشخص می کند.

وی افزود: جامعه شناسی زندان عاملی موثر برای جهت دادن به سمت و سوی مثبت برای مددجویان است که باید زندانبانان به آن اشرافیت داشته باشند و منزلت ها و نقش های ایجاد شده در زندان را به گونه ای مثبت معرفی کنند.

مدیر کل زندان های کردستان بیان کرد: در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم هر فرد با توجه به طبقه ای که در آن قرار می گیرد دارای جایگاه و منزلت خاصی است و به تبع آن نقش مشخصی را بر عهده دارد که در صورت تعارض دچار مشکل و نابسامانی می شود.

گرجی زاده افزود: کارگاه ها و کلاس های آموزشی ایجاد شده در زندان، مراکز مشاوره و اشتغالزایی و برگزاری مسابقات و آزمون های پایان دوره آموزشی در زندان افراد را به آموزش و یادگیری مهارت ها ترغیب کرده و خود در این جامعه کوچک دارای نقش خاصی شده اند.

وی بیان کرد: این افراد به استاد کارانی تبدیل شده اند که کلاس های آموزشی از آنها برای توسعه برنامه های آموزشی بهره می گیرد و این خود برای افراد داخل زندان به عنوان یک الگو معرفی می شود و نوعی تحرک اجتماعی در این محیط ایجاد می کند.

مدیر کل زندان های کردستان یادآور شد: زندانی که تا دیروز برچسب مجرم خورده بود امروز به عنوان فردی که احساس شخصیبت می کند و دارای جایگاه خاصی است که مورد تایید زندانبانان و زندانیان است به فردی با امید به آینده بهتر تبدیل می شود.