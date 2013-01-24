رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره) /تبریز آماده مسابقات جام باشگاه های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی عصر چهارشنبه در دیدار با محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان در تبریز اظهار داشت: دو تیم سرخابی پایتخت همواره مورد حمایت مالی بسیاری قرار گرفته اند اما در این میان تیم تراکتور سازی با کسب سهمیه جام باشگاه های آسیا شایستگی حمایت بیشتری را دارد.

وی ادامه داد: با وجود کسب سهمیه این تیم در جام باشگاه های آسیا باید تمام امکانات لازم برای حضور میزبانی شایسته این تیم در این جام صورت گیرد که رفع نواقص ورزشگاه بزرگ این شهر از جمله بزرگترین اقدامات در این راستا است.

بیگی افزود: بیشتر نواقص این ورزشگاه در روزهای گذشته برطرف شده اما برای رفع دیگر نواقص آن باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.

وی از تشکیل ستادی برای رفع نواقص این ورزشگاه خبر داد و گفت: با حمایت های مالی بیشتر می توان مشکلات این ورزشگاه را به خوبی برطرف کرد که البته در این راستا ستادی برای رفع نواقص ورزشگاه قبل از شروع مسابقات در ایتان تشکیل شده است.

استاندار آذربایجان شرقی هواداران تراکتور سازی را از پرشور ترین هواداران فوتبال در کشور دانسته و گفت: هواداران این تیم همواره ثابت کرده اند چه در شرایط بد و چه خوب حامی این تیم هستند که مسئولان با حمایت بیشتر از این تیم می توانند زمینه شادی بیشتر این هواداران پرشور را فراهم آورند.