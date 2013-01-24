

17 میلیون نفر مشمول دریافت کارت معیشت

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد بسیج‌ اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود در اختیار، مسئول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایین درآمدی شده است، ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 17 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال گفت: ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساختهای در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسئولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت.

وی افزود: قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

اعلام شرایط ثبت نام مسکن آتی شهر از هفته آینده

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بزودی کار اجرایی ساخت مسکن ویژه در سایت آتی شهر آغاز می شود، گفت: هفته آینده شرایط ثبت نام در این سایت به اطلاع مردم می رسد.

فریبرز واحدی در خصوص ساخت مسکن ویژه در آتی شهر، گفت: ساخت 2 هزار واحد در آتی شهر پیگیری می شود و در حال حاضر دو پیمانکار هم برای این پروژه انتخاب شده است. در این مورد جلساتی را با وزیر راه و شهرسازی برگزار کردیم تا شرایط متقاضیان و چگونگی اجرای این پروژه را بررسی کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از بزودی کار اجرایی در آتی شهر آغاز می شود، اظهار داشت: هفته آینده شرایط ثبت نام در این سایت به اطلاع مردم می رسد.

تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام جزئیات توافقات اقتصادی دیشب دولت و مجلس از راه‌اندازی صندوقی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و افرادی که کسب و کار آنها در جریان اجرای این قانون مورد ضرر واقع می‌شود، خبر داد.

ارسلان فتحی پور با اشاره به توافقات شب گذشته دولت و مجلس گفت: قرار بر این شد که صندوقی در سازمان هدفمندی یارانه ها تشکیل شود که هدف از راه اندازی آن حمایت از تولید کنندگان و افرادی باشد که از اصلاح قیمتها و نوسانات قیمتی متضرر می شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سئوال مهر افزود: منابع درآمدی این صندوق از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید ملی، قرار بر این شد که مشکلات واحدهای تولیدی حل شده، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد و مبالغی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها معادل 30 درصد در فاز دوم به تولید، کشاورزی و خدمات تخصیص یابد.

به گفته فتحی پور، همچنین تنفس بازپرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و قرار بر این شد که قیمت حامل‌های انرژی به صورت ترجیحی باشد. همچنین به زودی مشکلات ارزی برطرف خواهد شد و با تصمیمات جدید، قرار است ارز بیشتری در اتاق مبادلات ارزی ارائه شود.

ضوابط جدید فروش و پیش‌فروش خودرو

عضو کمیته خودرو با اعلام ضوابط جدید پیش‌فروش و فروش نقدی خودرو گفت: برای خریداران مگان و ال90 با استاندارد یورو4، اگر موعد تحویل خودرو یک بهمن ماه به قبل باشد، قیمت به روال قبلی و اگر از یک بهمن ماه جاری به بعد باشد، قیمت به میزان مصوب روز کمیته خودرو تعیین خواهد شد.

شهرام میرآخورلو با اشاره به ضوابط جدید فروش نقدی و پیش‌فروش خودرو در بازار گفت: بر اساس ضوابطی که برای فروش خودرو در نظر گرفته شده است، قیمت فروش خودرو یا به صورت قطعی است که بر این اساس، قیمت در نظر گرفته شده به قیمت فعلی یا روز است و تحویل نیز به صورت 15 روزه صورت خواهد پذیرفت.

عضو کمیته خودرو افزود: اما اگر خودرو به صورت پیش‌فروش فروخته شود، دو ضابطه بر آن حاکم است، به این معنا که 10 تا 90 درصد قیمت به صورت ودیعه در زمان ثبت نام پرداخت می‌شود؛ در عین حال سود مشارکت به دارنده خودرو تعلق نمی‌گیرد و زمان تحویل نیز 3 تا 9 ماه پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، قیمت خودرو در زمان تحویل، همان قیمتی خواهد بود که در زمان ثبت‌نام به مشتری اعلام شده است و هیچگونه تغییری براساس نوسانات روز نخواهد داشت، ضمن اینکه اگر این خودرو دیرتر از زمان مقرر تحویل داده شود، به ازای هر ماه، 2.5 درصد جریمه تاخیر به مشتری پرداخت خواهد شد.

میرآخورلو، شرایط دوم پیش‌فروش خودروها را نیز اعلام کرد و گفت: بر این اساس، مشتری در زمان ثبت‌نام 10 تا 90 درصد از مبلغ خودرو را به صورت ودیعه پرداخت کرده؛ زمان تحویل 3 تا 9 ماهه خواهد بود و سود مشارکت حداقل 19 درصد به صورت سالانه است.

وی اظهار داشت: البته در این روش، ذکر خواهد شد که مشتری باید قیمت خودرو را براساس قیمت روز تصویب شده در کمیته خودرو در زمان تحویل، بپردازد. در چنین شرایطی اگر در قرارداد ذکر شده باشد که شیوه پیش‌فروش به این صورت است که قیمت در زمان تحویل براساس قیمت روز کارخانه، هرچقدر که مصوب باشد، تعیین شود، آنگاه مشتری حق اعتراض نخواهد داشت.

اکتشافات جدید نفت و گاز در مرز با عراق و ترکمنستان



وزیر نفت با تشریح جزئیات اکتشافات جدید نفت و گاز در کشور از کشف میادین جدید نفت و گاز در مرز مشترک با عراق و ترکمنستان خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از 2 میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت کشف شده است.



رستم قاسمی گفت: مطالعات و فعالیت‌های جدید اکتشافی در ایران از کشف ذخایر جدید نفت و گاز در مناطق مرزی با ترکمنستان و عراق حکایت دارد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی توسعه فعالیت‌های اکتشافی و حفاری در مناطق مرزی و میادین مشترک نفت و گاز یکی از سیاست‌ها، اولویت‌های اساسی و راهبردی صنعت نفت است، تصریح کرد: هم اکنون فعالیت های اکتشافی در این مناطق ادامه دارد.



این عضو کابینه دولت دهم در خصوص جزئیات ذخایر جدید اکتشاف شده در مناطق شمال شرق کشور، توضیح داد: حجم ذخایر گاز طبیعی در این میدان جدید عظم و قابل توجه است اما برای اعلام دقیق رقمی از میزان ذخایر گاز کشف شده باید عملیات اکتشافی شامل لرزه نگاری و حفاری چاه‌های جدید تکمیل شود.

پیشنهاد 700 هزارتومانی کارگران برای دستمزد 92

نتایج محاسبات کارگران برای ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده به رقمی بین 600 تا 700 هزار تومان و حداکثر 1.1 میلیون تومان رسید.



در روزهای گذشته محاسبات جدیدی در زمینه وضعیت معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه های کارگران صورت گرفته است که نشان می دهد، روند افزایش هزینه ها به ویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است.

کارگران می گویند از سبد 390 قلم کالاهایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می کند، کمتر از 40 قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه های ماهیانه کارگران نیز در همین بخش شکل می گیرد.

علی دهقان کیا از جدیدترین محاسبات و بررسی های صورت گرفته در زمینه تغییرات قیمت اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تدوین پیشنهاد مزد سال 92، گفت: میانگین نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام می شود برای کارگران قابل استناد نیست، چون اساسا کالاهایی مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد که در زندگی کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست.

کارت‌بنزین بدهکاران بانکی می‌سوزد



همزمان با توافق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و برخی از بانک‌ها به‌منظور ابطال کارت بنزین و گازوئیل برخی از بدهکاران بانکی، وزارت نفت ابطال کارت سوخت خودروها را تنها با دستور مقامات قضایی مجاز اعلام کرد.



آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم مطالبات معوق بانکها از مرز 70 هزار میلیارد تومان در سالجاری گذشته و با این وجود، تاکنون تعریف ساز و کارهای متعدد منجر به بازگشت مطالبات معوق به خزانه شبکه بانکی کشور نشده است.

بر این اساس اخیرا برخی از بانک‌های کشور با ارسال نامه ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار ابطال کارت هوشمند سوخت بدهکاران بانکی شده بودند. در نامه ارسال تعدادی از بانک‌ها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تاکید شده بود: برخی از صاحبان تاکسی، وانت بار و خودروهای عمومی از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها موفق به نوسازی خودروهای خود شده اند اما نسبت به پرداخت به موقع اقساط وام بانکی خود اقدام نکرده اند.



همچنین در بخش دیگری از نامه برخی از بانک‌ها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پیشنهاد شده بود، به منظور وصول برخی از معوقات از صاحبان خودروهای عمومی، کارت هوشمند سوخت این خودروها باطل شود.

کلیات طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن تصویب شد

با تصویب نمایندگان کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی برخی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.



در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی با 201 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 243 رای تصویب شد.

این طرح به دلیل برخی شبهات که به نظر می رسید مخالف قانون برنامه باشد نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت.

بهمنی تقاضای بازنشستگی کرد

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که به شدت از تحقیق و تفحص مجلس از این بانک گلایه دارد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است.



محمود بهمنی که از کارکنان رسمی بانک ملی ایران است و مامور به خدمت در بانک مرکزی می باشد، اخیرا تقاضای بازنشستگی کرده است. در همین حال، محمود بهمنی پس از بازنشستگی فقط با مجوز رسمی دولت می‌تواند در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت داشته باشد.

البته رئیس کل بانک مرکزی زمستان سال گذشته نیز به دلیل فشارهای زیاد درباره مصوبه دولت برای برداشت شبانه از حساب بانکها استعفا کرد ولی دولت با این استعفا موافقت نکرد.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای محاسبه تورم

رئیس کل بانک مرکزی، از تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 83 به 90 و اعلام نرخ های جدید از ماه‌های آینده خبر داد و گفت: موجودی ارزی در کشورهایی که نفت می فروشیم، قابل توجه است.



محمود بهمنی با بیان اینکه علت مغایرت آمارهای مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی با مرکز آمار ایران به دلیل سال پایه بوده است، گفت: تاکنون مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه 81 و بانک مرکزی نیز بر پایه سال 83، نسبت به محاسبه و اعلام نرخ تورم اقدام کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: در سال جاری با تلاش های صورت گرفته توانستیم سال پایه محاسبه نرخ تورم را از 83 به 90 تغییر دهیم، بنابراین از یکی دو ماه آینده می توانیم آمارهای دقیقی را بر اساس سال پایه جدید اعلام کنیم.

بهمنی درباره انتقاداتی که از نرخ تورم و گزارشات ماهیانه بانک مرکزی صورت می گیرد، بیان داشت: باید در انتقادی که صورت می گیرد توجه شود چون ما میانگین نرخ 359 قلم کالا را بررسی و گزارش می کنیم.

وی درباره آخرین برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز، خاطر نشان کرد: ما هم اکنون به میزان کافی پول در کشورهای مختلفی که نفت می فروشیم داریم.