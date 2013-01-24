به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی اسپانیا چهارشنبه شب با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی‌ها تیم‌های رئال مادرید و والنسیا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه مستایا برگزار شد، "کریم بنزما" در دقیقه 44 و "آلبرتو کاستا" در دقیقه 52 برای والنسیا در این بازی گلزنی کردند."فابیو کوئنترائو" و "آنخل دی ماریا" دو بازیکن رئال با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شدند.

رئال مادرید که در بازی رفت با نتیجه 2 بر صفر پیروز شده بود، در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 3 بر یک مقابل والنسیا به برتری رسید و به جمع چهار تیم پایانی رقابتها صعود کرد.

در دیگر بازی این مرحله هم سویا که در دیدار رفت مقابل زاراگوزا متوقف شده بود، با 4 گل حریف خود را شکست داد. "نگردو" (36، 67 پنالتی)، "ایوان راکیتیچ" (45) و "مانو" (90) در این بازی برای سویا گلزنی کردند.