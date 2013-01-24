  1. ورزش
۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

یک چهارم نهایی کوپادل ری؛

توقف رئال مادرید برابر والنسیا/ مردان مورینیو به نیمه‌نهایی صعود کردند

توقف رئال مادرید برابر والنسیا/ مردان مورینیو به نیمه‌نهایی صعود کردند

تیم فوتبال رئال مادرید در دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی اسپانیا مقابل والنسیا با تساوی متوقف شد اما به دور بعدی این جان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام حذفی اسپانیا چهارشنبه شب با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی‌ها تیم‌های رئال مادرید و والنسیا به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه مستایا برگزار شد، "کریم بنزما" در دقیقه 44 و "آلبرتو کاستا" در دقیقه 52 برای والنسیا در این بازی گلزنی کردند."فابیو کوئنترائو" و "آنخل دی ماریا" دو بازیکن رئال با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شدند.

رئال  مادرید که در بازی رفت با نتیجه 2 بر صفر پیروز شده بود، در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 3 بر یک مقابل والنسیا به برتری رسید و به جمع چهار تیم پایانی رقابتها صعود کرد.

در دیگر بازی این مرحله هم سویا که در دیدار رفت مقابل زاراگوزا متوقف شده بود، با 4 گل حریف خود را شکست داد. "نگردو" (36، 67 پنالتی)، "ایوان راکیتیچ" (45) و "مانو" (90) در این بازی برای سویا گلزنی کردند.

کد مطلب 1799118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها