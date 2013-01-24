به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم نیروهای مسلح کشورهای اسلامی صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز شد.

در این مراسم، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت الاسلام آل هاشم نمایندگی ولی فقیه در ارتش، امیرصباحی فرد جانشین فرمانده پدافند قرارگاه خاتم الانبیاء و جمعی از فرماندهان سپاه و ارش حضور دارند.

همچنین قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم اختتامیه این مسابقات سخنرانی کند.

گفتنی است در این مراسم به برگزیدگان این دوره از مسابقات جوایزی اهدا خواهد شد.

به گزارش مهر، اولین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم نیروهای مسلح کشورهای اسلامی به مدت سه روز به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران برگزار شد و در این مسابقات 15 کشور شرکت کردند.