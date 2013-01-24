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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

سالانه 1900 تن گوشت قرمز و سفید در شهرستان دهلران تولید می شود

سالانه 1900 تن گوشت قرمز و سفید در شهرستان دهلران تولید می شود

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: سالیانه یک هزار و 900 تن گوشت قرمز و سفید در شهرستان دهلران تولید می شود.

محمد رضا میزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران با تولید  سالیانه یک هزار و 900 تن گوشت قرمز و سفید نقش مهمی در تولیدات و تأمین نیازهای استان ایلام دارد.

وی گفت: این میزان یک هزار و 700 تن گوشت قرمز و200 تن گوشت سفید است.

میزایی اظهار داشت: بیش از 140هزار دام سبک و115 هزار دام سنگین در شهرستان دهلران وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران افزود: در حا ل حاضر شش مرغداری در شهرستان فعال است و 14مرغداری دیگر در دست اقدام است.

این مسئول گفت: سالیانه یک هزار و 500 تن شیر در شهرستان دهلران تولید می شود.

میزایی گفت: دو ایستگاه کار جمع آوری شیر در سطح شهرستان را به عهده دارند.


کد مطلب 1799124

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