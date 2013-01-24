"جنگ هنری، ادبی فراتاش 2" منتشر شد

جعفر کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب هشتاد صفحه ای و توسط انتشارات "چشمه هنر و دانش" منتشر شده است.

وی افزود: این کتاب مجموعه دوم از این جنگ هنری است و مجموعه اول یعنی فراتاش 1( فرهاد تراش) با شمارگان هزار و دویست نسخه چاپ و منتشر شده است.

کازرونی ادامه داد: فراتاش 2 از سه بخش داستان، مقاله و شعر تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: آثاری که در این کتاب به چاپ رسیده است تلفیقی از آثار نویسندگان مطرح کرمانشاهی و نویسندگان مطرح کشور است.

کازرونی گفت: در فراتاش 2 آثاری از سیمین بهبهانی، علی باباچاهی، شهرنوش پارسی پور، نسیم خاکسار،علی اشرف درویشیان، اسماعیل زرعی، رضا سیدحسینی، شمس لنگرودی، امیر فرشید علائی، جعفر کازرونی، میرجلال الدین کزازی، جواد مجابی، علیرضا مجابی، مفتون امیری، هژبر میرتیموری، علی اکبر نقی¬پورو منصور یاقوتی چاپ شده است.

وی افزود: در واقع برخی از آثار چاپ شده در این مجموعه برای اولین بار است که به چاپ می رسند.

وی با اشاره به پیش گفتار کتاب از همه نویسندگان و هنرمندان دعوت به همکار کرد و گفت: "ویژگی برجسته این کتاب در این است؛ هنرمندانی که اغلب شخصیت جهانی هستند، آثار خود را به این مجموعه اهدا کرده اند، و این مطالب، هماره در برگیرنده زمینه های تحقیقی، اجتماعی و جنبه های هنری و گزارشی و دیگر موضوعات با اهمیت، در راستای ذهن خلاق هنرمندان است، از این رو انتظار می رود، از سراسر نقاط کشور، موضوعاتی در زمینه ادبی - هنری، در بستر پویایی جامعه، به شورای نویسندگان برسد؛ تا با بررسی و تحلیل، حک و اصلاح و ویرایش در شورای گزینش به چاپ و نشر آن اقدام شود.