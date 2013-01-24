تولید موتور پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رحمانی صبح پنجشنبه در بیست ویکمین همایش ائمه جمعه استان اظهار داشت: در طول چند سال گذشته شاهد بیانات رهبری معظم انقلاب درزمینه های مختلف بودیم و ایشان امسال را سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند.

وی اظهارداشت: تا زمانیکه تولید ما به درجه ای نرسد که ما نتوانیم نه تنها نیازمان را برطرف کنیم بلکه اثرگذاری نیز در سطح بین الملل داشته باشیم، همواره ممکن است تحت الشعاع کشورهای دیگر که ادعای برتری اقتصادی دارند قراربگیریم.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در کشور مطرح شد مقوله مهمی است و هدف مقاومت در برابر هر فشاری است که برای پیشگیری ازحرکت های رو به جلوی نظام مطرح می شود.

رحمانی ادامه داد: تریبون نماز جمعه متعلق به سیاستگذاری های نظام است و ائمه جمعه نیز همواره محل رجوع مردم چه بخش خصوصی وچه بخش دولتی بوده اند .

وی افزود:در این همایش همه دور هم جمع شده ایم تا بدانیم اقتصاد وتولید گلستان دربخش صنعت ومعدن چه جایگاهی در کشور دارد واز نظر الگوی توسعه ای چه برنامه ای برای آینده دارد و ارزش افزوده استان دراین بخش چه مقداراست.

دبیر همایش ائمه جمعه استان تصریح کرد: امروز هدف اصلی این همایش این است تا تمام پتانسل های اقتصادی استان در این زمینه شناسایی شده ونتیجه آن به صورت تولید ومعیشت در سفره مردم ببینیم.