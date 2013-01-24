فعالیت 417 واحد صنعتی استاندارد حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: تعداد کل اعلام نظرها در مرکز صدور مجوزهای زیست محیطی در مرکز استان 145 مورد بوده که اکثر این درخواست ها با موافقت روبه رو شده است.

وی ادامه داد: در این میان بهره برداری موقت 15 مورد و بهره برداری دائمی 133 مورد بوده که با 97 مورد موافقت و با 36 مورد مخالفت شده است.

رئیسی با اشاره به پیگیری جدی این مرکز در خصوص شکایات مردمی گفت: بخش محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان پیگیری شدیدی در خصوص شکایت های مردمی رسیده انجام داده است که در موضوع آلودگی آب و خاک به 65 شکوائیه مردمی رسیدگی کرده است.

وی در خصوص ارزیابی های زیست محیطی صورت گرفته در این اداره گفت : از شش طرح مشمول ارزیابی رسیده به اداره حفاظت محیط زیست سه طرح تایید و سه طرح دیگر در دست بررسی است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقیاضافه کرد: با نظارت حفاظت محیط زیست 184 مرکز تصفیه فاضلاب صنایع موجود در استان در دست اقدام بوده و از نه مورد طرح تصفیه خانه شهری شده شش مورد به بهره برداری رسیده است.