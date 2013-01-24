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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

رئیسی خبر داد:

فعالیت 417 واحد صنعتی استاندارد حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی

فعالیت 417 واحد صنعتی استاندارد حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: از میان 545 آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان، تعداد 417 واحد صنعتی خروجی استاندارد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: تعداد کل اعلام نظرها در مرکز صدور مجوزهای زیست محیطی در مرکز استان 145 مورد بوده که اکثر این درخواست ها با موافقت روبه رو شده است.

وی ادامه داد: در این میان بهره برداری موقت 15 مورد و بهره برداری دائمی 133 مورد بوده که با 97 مورد موافقت و با 36 مورد مخالفت شده است.

رئیسی با اشاره به پیگیری جدی این مرکز در خصوص  شکایات مردمی گفت: بخش محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان پیگیری شدیدی  در خصوص شکایت های مردمی رسیده انجام داده است که در موضوع آلودگی آب و خاک به 65 شکوائیه مردمی رسیدگی کرده است.

وی در خصوص ارزیابی های زیست محیطی صورت گرفته در این اداره گفت : از شش طرح مشمول ارزیابی رسیده به اداره حفاظت محیط زیست سه طرح تایید و سه طرح دیگر در دست بررسی است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقیاضافه کرد: با نظارت حفاظت محیط زیست 184 مرکز تصفیه فاضلاب صنایع موجود در استان در  دست اقدام بوده و از نه مورد طرح تصفیه خانه شهری شده شش مورد به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1799132

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