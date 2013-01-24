تدوین گر جوان سینما در آرامگاه خود برای همیشه خوابید

به گزارش خبرنگار مهر، امید بهکار تدوینگر جوان سینمای ایران که به علت ایست قلبی در منزل شخصی اش درگذشته بود صبح امروز تشییع و به خاک سپرده شد.

آخرین فعالیت حرفه ای او در عرصه سینما تدوین فیلم مستند حاج کاظم به کارگردانی مسعود نجفی و با همراهی پرویز پرستویی بود. به گفته مسعود نجفی کارگردان این فیلم مستند، امید بهکار دو روز گذشته تدوین نهایی این فیلم مستند که به رفتن ناصر افشار برای درمان به خارج از کشور اختصاص داشت را تحویل داد.

این تدوینگرجوان در کارنامه کار خود فیلم بلند سینمایی "آقا" را ساخته بود و طی سال‌های اخیر به‌عنوان تدوین‌گر فعالیت می کرد آخرین کار سینمایی او تدوین : "همه چی آرومه" بود که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

مراسم یادبود امید بهکار فردا 6 بهمن ماه در مسجد رسول اکرم (ص) از ساعت 12 در جهانشهر کرج برگزار می شود.