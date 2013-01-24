30 درصد تصادفات جاده ای گلستان را کامیونها تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری صبح پنجشنبه در نهمین همایش سراسری مدیران امور ماشین آلات کشور با اشاره به آمار تصادفات جاده ای و برون شهری افزود: در 9 ماه ابتدای سال در استان بیش از 9 نفر از رانندگان کامیون ها و تریلرها جان خود را از دست داده اند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حجم وسیعی از پروژه های عمرانی کشور را انجام می دهد، می تواند نقش بسزایی در کاهش تصادفات و جلوگیری از حوادث احتمالی داشته باشد.

وی ابراز کرد: امیدوار هستیم مدیران امور ماشین آلات بنیاد مسکن توجه ویژه ای به رانندگان این بخش داشته وآنها را تحت نظارت ویژه خود قرار دهند و با بازدیدهای دوره ای از ماشین آلات از بروز تصادفات احتمالی جلوگیری کنند.

فرمانده پلیس راه استان در ادامه با عنوان اینکه تصادفات صدمات جبران ناپذیری در خانواده ها دارد و تصریح کرد: در تصادفی که رخ می دهد تاثیرات جبران ناپذیری بر روی خانواده ها همچون معلولیت، تغییر روند زندگی، سرخورگی و افسردگی ناشی از معلولیت، از دست دادن سالهای مفید زندگی و عوارض جبران ناپذیری که برای دولت دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای هر یک کیلومتر راه که ساخته می شود حدود یک میلیارد تومان هزینه صرف می شود افزایش باری که اکثر کامیون ها دارند باعث شکستگی آسفالت و از بین رفتن سرمایه ملی می شود.

مهری عنوان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از آمار بالای تصادفات از مسئولین گله مند بودند، باید سعی کنیم راهکارهای مناسبی را در این زمینه برنامه ریزی کنیم و با رعایت نکات ایمنی بتوانیم تصادفات را کاهش دهیم.