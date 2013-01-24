مجموعه شعر "شه لم" در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه در حوزه هنری ایلام با حضور جمعی از کردی سرایان برگزار شد، حبیب الله بخشوده دبیر کانون هانا به عنوان سخنران جلسه به نقد و بررسی این کتاب پرداخت .

بخشوده با اشاره به اینکه گفت و گو با طبیعت در ادبیات فارسی و کردی زیاد دیده می شود، گفت: معروف ترین شعری که در زبان کردی در رابطه با طبیعت سروده شده مربوط به شاعر بزرگ ایلامی یعنی عباسی آرام است و بسیاری از کردی سرایان نیز از طبیعت سخن گفته اند، اما "شه لم" از جهات مختلفی با این آثار تفاوت دارد .

وی اضافه کرد: تصویرسازی های جدید و ترکیبات مانوس شه لم را از دیگر آثار کردی متمایز می کند .

بخشوده در ادامه افزود: شه لم شامل 1062 بیت و در قالب مثنوی سروده شده است، جرقه اولیه این مثنوی هم به سالهایی که دکتر خالصی در انگلیس بودند- یعنی اواسط دهه50- برمی گردد و مجموعه ی حاضر سروده های چهار دهه گذشته ی ایرج خالصی است .

وی اظهار داشت: نگاه خالصی به طبیعت شبیه سبک خراسانی است و می توان تصویرسازی را بارزترین خصوصیت "شه لم" دانست، همچنین اتفاقات شاعرانه به خوبی رخ می دهد و همه این تصاویر زنده و بومی است .

وی با بیان اینکه لغات اصیل کردی که اکنون به بوته ی فراموشی سپرده شده است در مثنوی شه لم دوباره احیا شده است، تصریح کرد: شاعر بدون اصرار بر لغات اصیل کردی با پرداختی مناسب آنها را زنده کرده و این مسئله نوعی یادآوری لغت شناسانه برای ما کردی زبان هاست .

بخشوده بیان داشت: شه لم فقط یک مجموعه ی شاعرانه نیست بلکه بسیاری از مباحث مبتنی بر جامعه شناختی را در ابیاتش پیاده کرده و مخاطب با انواع آداب و رسوم مردم ایلام در این دفتر بزرگ شعری آشنا می شود .