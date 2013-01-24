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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

قائمی در گفتگو با مهر:

تشویق بی امان تماشاگران مشهدی بازی را برای کاله سخت کرد

تشویق بی امان تماشاگران مشهدی بازی را برای کاله سخت کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: بازیکن ملی پوش تیم والیبال کاله مازنداران گفت: تشویق پر شور و بی امان تماشاگران مشهدی تمرکزمان را به هم ریخت و انجام بازی مقابل تیم میزان را سخت کرده بود.

فرهاد قائمی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: تیم والیبال میزان از بازیکنان و کادر بسیار خوبی برخوردار است و این تیم امروز با استفاده از امتیاز میزبانی در برابر تیم ما برنده از زمین خارج شود.

قائمی بازیکن با اخلاق و سروریس زن قهار تیم ملی و بازیکن تاثیرگذار کاله مازندران گفت: تشویق بی امان و پرشور تماشاگران مشهدی تمرکز بازیکنانمان را به هم ریخت و حضور این همه تماشاگر با تعصب انجام بازی در مقابل تیم میزان را سخت کرده بود.

بازیکن ملی پوش کاله مازندران که در بازی مقابل تیم میزان از سرویس های بسیار خوب پرشی استفاده می کرد تاکید کرد: دریافت های اول تیم میزان خیلی خوب انجام می شد و همین مسئله امتیاز گرفتن از این تیم را سخت کرده بود.

وی همچنین راجع به شرایط حال حاضر تیم ملی والیبال اظهار بی اطلاعی کرد و توضیح داد: فعلا هیچ گونه اطلاع و ارتباطی با تیم ملی ندارم و نمی دانم کارها به چه شکلی پیش می رود.

دو نفر از بازیکنان تیم کاله مازندران پس از پایان بازی و در رختکن این تیم دچار درگیری شدید لفظی با یکدیگر شدند.

هنگامی که خبرنگار سرویس ورزشی خبرگزاری مهر قصد انجام مصاحبه با فرهاد قائمی بازیکن ملی پوش تیم کاله را داشت  چندین مرتبه از طرف یکی از بازیکنان تیم کاله تهدید به ایراد ضرب و جرح شد.

کد مطلب 1799172

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