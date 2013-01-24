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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

در مساجد مشهد؛

طرح آموزش اخلاق برای نوجوانان با ارائه زندگینامه شهید برونسی برگزار می‌شود

طرح آموزش اخلاق برای نوجوانان با ارائه زندگینامه شهید برونسی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: طرح آموزش اخلاق اعتقادی و احکام با تاکید بر زندگی نامه شهید برونسی در مساجد مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ارائه سرفصل های زندگی نامه  شهید برونسی به عنوان یک الگوی اخلاقی برای نوجوانان، طرح آموزش اخلاق و احکام در مساجد مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام رحمتی تاکید کرد: در این طرح 11 مسجد شهر مشهد در دوره های پنج ماهه به نوجوانان مسائل اخلاقی و احکام را آموزش می دهند.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: نوجوانان شرکت کننده در این طرح در 40 ساعت کار آموزشی همراه با اردوهای فرهنگی و آموزشی شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام رحمتی گفت: زندگی نامه شهید برونسی توسط اساتید برای نوجوانان به عنوان یک الگوی عملی بیان می شود.

وی افزود: مراسم اختتامیه این طرح با اهداء جوایزو لوح تقدیر به 44 نفر از برگزیدگان در این طرح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1799175

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