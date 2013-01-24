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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

عباسی در گفتگو با مهر:

پایگاه امداد هوایی در گنبدکاووس احداث می شود

پایگاه امداد هوایی در گنبدکاووس احداث می شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور عنوان کرد: درتلاش هستیم با کمک فرمانداری گنبد در سال آینده، دومین پایگاه امداد هوایی گلستان در سه راهی داشلی برون احداث شود.

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر فرمانداری زمین این طرح را با کمک خیران تهیه کند، هلال احمر نسبت به تجهیز این پایگاه اقدام می کند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: هلال احمر در زمینه های مختلف آمادگی و مشارکت دارد و از مهمتریی کارهای در دست اقدام، تکمیل امداد جاده ای است.

وی اظهار داشت: در  توسعه ناوگان استان گلستان، 85 درصد ظرفیت این استان تکمیل شده است و برآنیم تا آخر سال آن را به 100 درصد برسانیم.

عباسی یادآورشد: 23 تیم امدادی در هر شهرستان استان گلستان فعال شده اند که بخاطر ضرورت استان به بالگرد، یک فروند بالگرد به استان تخصیص داده شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور یادآورشد: همچنین زمین چمن مصنوعی هلال نیز روز گذشته در گرگان افتتاح شد و مجتمع مسکن مهر 195 واحدی هلال احمر نیز کلنگ زنی شده است.

عباسی یادآورشد: گلستان یک منطقه حادثه خیز بوده و بیشترین خسارت در زمینه سیل است، تجهیز پایگاههای امدادی، هوایی و جاده ای در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1799181

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