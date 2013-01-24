جذب 100 درصدی تسهیلات کشاورزی در فیروزکوه

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برگزاری نشستها و جلسات مختلف کار گروه توسعه کشاورزی در چند ماه اخیر 99 میلیارد ریال اعتبار یرای توسعه این بخش در شهرستان فیروزکوه جذب شد.

وی گفت: با جذب این مبلغ اعتبار کمک قابل توجهی به تولید کنندگان بخش کشاورزی در دام، تولید قارچ، تولید مرغ و دیگر زمینه ها صورت گرفته است.

واگذاری 580 هکتار اراضی به کاشت گل محمدی

این مسئول ادامه داد: در همین راستا در روزهای آینده واگذاری 580 هکتار از اراضی اختصاص یافته به گل محمدی در چهارچوب دستور العمل ابلاغی در بخش ارجمند صورت خواهد گرفت.

گفتنی است، صبح پنج شنبه طبق روال گذشته فرماندار فیروزکوه با تعداد زیادی از شهروندان و متقاضیان در زمینه های مختلف سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دیدار کرد و به درخواستهای متقاضیان پاسخ لازم را داد که قرار شد هماهنگیهای لازم با دستگاه های مربوطه به عمل آید .

لازم به ذکر است، در ادامه این ملاقات، فرماندار شهرستان فیروزکوه به اتفاق تعدادی از مسئولان، از پروژه مسکن مهر بازدید و دستورات لازم به منظور رفع نواقص موجود را صادر کردند.