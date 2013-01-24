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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

شمس الدینی خبر داد:

ثبت 16 اثر معنوی و آیینی استان کرمان در فهرست آثار ملی

ثبت 16 اثر معنوی و آیینی استان کرمان در فهرست آثار ملی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از ثبت 16 اثر معنوی و آئینی در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزده اثر معنوی و آیینی استان کرمان در فهرست ملی ثبت شد.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، این آثار در هفتمین اجلاس سراسری شورای عالی سیاست گذاری ثبت آثار ملی که در استان سمنان برگزارشد به ثبت ملی رسد.

حسین شمس الدینی افزود: از استان کرمان هجده پرونده ارسال شده بود که پرونده های آداب و رسوم پخت انواع نان تیری، کرنون و تافتونِ سنتی، مهارت پخت کلمپه و پخت کماچ سن مراسم 27 ماه رمضان در کرمان، سرود قیچک در شهرستان های جنوبی، نقاره نوازی و ساخت نقاره در شهداد کرمان فن و مهارت مسگری وسفیدکاری مسمهارت خراطی، فن چاقوسازی در راین، مهارت و فن کموسازی، مراسم طب سنتی تیغ داغ و مراسم خواباندن کودک در گل مجمدی به ثبت ملی رسید.

هفتمین اجلاس سراسری شورای عالی سیاست گذاری ثبت آثار ملی ، دو روز پیش آغاز شد و تا پنجم بهمن در سمنان ادامه دارد.
 

کد مطلب 1799189

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