8000 واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه آماده واگذاری است

حیدرمطاعی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: مساکن مهر استان کرمانشاه زمانی به متقاضیان تحویل داده می شود که کامل باشند و درحال حاضر بسیاری از مساکن مهر استان کرمانشاه آماده واگذاری به مردم هستند و تنها مشکل محوطه سازی است.

وی ادامه داد: تا زمانی که تمامی فعالیت های مربوط به شرکت های خدمات رسان استان مانند آب رسانی، برق، گاز و تلفن کشی به پروژه های مهرصورت نگیرد نمی توان کار محوطه سازی را انجام داد.

وی وجود شرایط نامساعد جوی استان کرمانشاه را یکی از مهمترین عوامل برای سرعت بخشیدن به فعالیت های مربوط به اتمام مسکن مهرعنوان کرد.

مطاعی تصریح کرد: هم اکنون حدود7 تا 8 هزار واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری به متقاضیان است که تنها محوطه سازی آن باقی مانده است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش دولت این است که عمده این خانه ها را تا پایان دولت دهم به مردم تحویل دهد.

معاون امورعمرانی استانداری کرمانشاه درباره مشکلات ساخت مسکن مهرابراز داشت: مشکلات مربوط به کارساخت خانه های مهرچند سویه است، به عنوان مثال اکنون درفصل زمستان همراه با هوای نامساعد جوی که مانع از اجرای فعالیت های عمرانی می شود از یک سو و افزایش قیمت و نوسانات مربوط به آن دربخش مصالح ساختمانی از سوی دیگر قرار داریم.

وی عدم پرداخت سهم آورده از سوی متقاضیان مسکن مهر را از دیگرمشکلات موجود بر سر راه ساخت و اتمام این خانه های مهر دانست.

مطاعی ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت دهم بیش از 90 درصد کار واگذاری مسکن مهر به مردم صورت پذیرد.

وی گفت: دولت در بحث مسکن مهر دو وظیفه اعطای زمین رایگان و پرداخت وام کم بهره به اقشارکم درآمد برای خانه دارشدن آنها دارد که درحال حاضر این دو کار خود را انجام داده است اما دربرخی مواقع مسائل و مشکلاتی در مورد اتمام به موقع پرو‍ژه ها وجود دارد که درحیطه وظایف دولت نیست.

وی درادامه ابراز داشت: برخی از پروژه های مسکن مهر مربوط به بخش خصوصی و خود مالک محسوب شده و جزو آمار خانه های مهر دولت به حساب می آیند اما ممکن است دردوران دولت دهم تحویل داده نشوند که این امر دیگر برعهده دولت نیست.



مطاعی تصریح کرد: مسکن های مهری که اکنون خود مالک نبوده وبا مسئولیت دولت درحال ساخت هستند عمده آنها تا پایان دولت دهم تحویل داده شود.

معاون امورعمرانی استانداری کرمانشاه همچنین ازآماده به تحویل بودن 6 هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان خبر داد.

وی ابراز داشت: با توجه به ملی بودن پروژه مسکن مهرتلاش می کنیم تعداد زیادی ازاین واحد ها را با حضور مقامات عالی کشوری افتتاح کنیم هر چند که اکنون نیز تعدادزیادی از این پروژه ها آماده واگذاری است.

مطاعی درپاسخ به این سوال که چه تعداد از این مساکن مهر دردهه مبارک فجردر استان کرمانشاه افتتاح می شوند گفت: استان کرمانشاه درایام دهه فجر شاهد افتتاح پروژه های عمرانی و زیر بنایی زیادی می شود که ممکن است مسکن مهر نیز درآن جای داشته باشد اما با توجه به ملی بودن این طرح ترجیح می دهیم با حضور مقامات عالی کشوری و در شمار بالایی این پروژ ه ها را افتتاح کنیم هر چند که ممکن است در هنگام افتتاح که یک رسم نمادین در سراسر دنیا است مردم در خانه های خود ساکن باشند.

وی تصریح کرد: موضوعات افتتاح و بهره برداری دو مقوله جدا هستند که افتتاح یک امر نمادین اما بهره برداری مهم تر از آن بوده و به معنی استفاده است وبرای ما نیزاستفاده و راحتی مردم مهم است.

معاون امورعمرانی استانداری کرمانشاه در باره دیگر پروژه های قابل افتتاح درایام دهه مبارک فجر گفت: پروژه های بسیاری در شاخصه های مختلف و با برنامه زمانبندی خاص درایام دهه فجر افتتاح می شوند.

