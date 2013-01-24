  1. ورزش
۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

دیدار معوقه هفته نوزدهم؛

آرسنال جشنواره گل مقابل وستهام به راه انداخت

آرسنال جشنواره گل مقابل وستهام به راه انداخت

تیم فوتبال آرسنال در دیداری معوقه از هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس موفق شد میهمان خود وستهام را گلباران کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که چهارشنبه شب و در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات برگزار شد، آرسنال با نتیجه پر گل 5 بر یک وستهام را از پیش رو برداشت.

"لوکاس پودولسکی" (22)، "الیویه ژیرو" (47، 57)، "سانتی کاسورلا" (53) و "تئو والکات" (54) در این بازی برای آرسنال گلزنی کردند و تک گل وستهام را نیز "جک کالیسون" در دقیقه 18 وارد دروازه توپچی‌ها کرد.

جدول رده‌بندی:
1- منچستریونایتد 56 امتیاز
2- منچسترسیتی 51 امتیاز
3- چلسی 45 امتیاز
4- تاتنهام 41 امتیاز
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6- آرسنال 37 امتیاز
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18- ردینگ 19 امتیاز
19- ویگان 19 امتیاز
20- کوئینزارک رنجرز 15 امتیاز

کد مطلب 1799197

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