آرسنال جشنواره گل مقابل وستهام به راه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که چهارشنبه شب و در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات برگزار شد، آرسنال با نتیجه پر گل 5 بر یک وستهام را از پیش رو برداشت.

"لوکاس پودولسکی" (22)، "الیویه ژیرو" (47، 57)، "سانتی کاسورلا" (53) و "تئو والکات" (54) در این بازی برای آرسنال گلزنی کردند و تک گل وستهام را نیز "جک کالیسون" در دقیقه 18 وارد دروازه توپچی‌ها کرد.

جدول رده‌بندی:

1- منچستریونایتد 56 امتیاز

2- منچسترسیتی 51 امتیاز

3- چلسی 45 امتیاز

4- تاتنهام 41 امتیاز

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6- آرسنال 37 امتیاز

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18- ردینگ 19 امتیاز

19- ویگان 19 امتیاز

20- کوئینزارک رنجرز 15 امتیاز