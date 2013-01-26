750 نفر در قم عضو انجمن صرع هستند/ صرع قابل درمان است

مریم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به عضویت 750 نفر در انجمن صرع استان قم اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه بر طبق آمار از هر صد نفر یک الی دو نفر به بیماری صرع مبتلا می‌شوند باید آمار مبتلایان در قم نزدیک به دو هزار نفر باشند.



وی درباره عدم اقبال برخی از بیماران صرعی به عضویت در انجمن بیان کرد: به علت نوع نگاهی که در جامعه نسبت به این بیماران وجود دارد و برخی از عقاید خرافی در این زمینه موجب می‌شود این بیماران از بیان بیماری خود واهمه داشته باشند.



مدیر انجمن صرع استان قم افزود: برخی از افراد نیز از ترس لو رفتن، پرونده پزشکی و مشخصات بیماری خود را از عضویت در انجمن پرهیز می‌کنند.



بهبودی 200 نفر از اعضای انجمن



وی با تاکید براینکه شعار این انجمن این است که صرع قابل درمان است، ادامه داد: این بیماری را می‌توان با رژیم غذایی مناسب و مصرف داروها در زمان تعیین شده مورد کنترل قرار داده به شکلی که حتی فرد با رعایت موارد لازم حتی با گذشت چندین سال دچار حملات صرع نخواهد شد که تاکنون در این انجمن 200 نفر از بیماران بهبود یافته اند.



مرادی در ادامه با اشاره به انواع این بیماری گفت: بیماری صرع از شدید تا خفیف است به طوری که امکان دارد در نوع شدید حتی فرد در روز 30 الی 40 بار دچار حمله صرع شود.



وی ادامه داد: در میزان خفیف هم ممکن است فرد برای چند ثانیه به یک نقطه خیره شود.



مدیر انجمن صرع استان قم با بیان اینکه بیشتر اعضای این انجمن را آقایان تشکیل می‌دهند گفت: متاسفانه بانوانی که دچار این بیماری هستند به علت مشکلاتی که در نوع نگاه به این بیماری وجود دارد و ممکن است ازدواج آنان را دچار مشکل شود از بروز بیماری خود اجتناب می‌کنند در حالیکه بیماری صرع هیچگونه مشکلی را برای ازدواج و یا بچه دار شدن برای بانوان ایجاد نخواهد کرد.

