به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه چرا فعالیتهای انتخاباتی اصلاح طلبان کم بوده است، گفت: جو جامعه اجازه فعالیتهای سیاسی را نمی دهد. فضا برای گفتگو و اظهار نظرهای مختلف آماده نیست و به گونه ای است که هر کس بخواهد حرف مخالفی بزند به او انگی می زنند و می خواهند او را از میدان حذف کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه هر آدمی اشکلاتی دارد اما این دلیل نمی شود که از اشتباه او به عنوان یک برچسب استفاده کرد، افزود: متاسفانه ما این عادت را داریم که هر کسی را که مخالف سلیقه ما باشد با یک برچسب به راحتی حذف کنیم.

پزشکیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان منتظر آمدن چهره های مطرح هستند، گفت: چهره مطرحی وجود ندارد به همه چهره های مطرح مارکی زده اند.

وی همچنین درخصوص بحث کاندیداتوری خودش اظهار کرد: در حال بررسی هستیم هنوز تصمیمی نگرفته ام.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص کاندیداتوری عارف گفت: من بعید می دانم عارف رای بیاورد کسی باید بیاید که بتواند با مردم اخت شود و ارتباط برقرار کند.

همچنین وی در رابطه با اظهارات موسوی خوئینی ها و خاتمی و تناقضات موجود عنوان کرد: من صحبتهای موسوی خوئینی ها را نشنیده ام.