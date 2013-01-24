مسابقه کتابخوانی کوثر کربلا و اخلاق در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در دو بخش ویژه ائمه جماعات استان از کتاب کوثر کربلا اثر آیتالله العظمی جوادی آملی و مسابقه ویژه خانوادههای ائمه جماعات، کارکنان تبلیغات اسلامی، هیئتهای مذهبی بانوان و بانوان فرهیخته از کتاب اخلاق اثر حجتالاسلام والمسلمین محدثی برگزار شد.
در این مسابقه که پیش از ظهر پنجشنبه در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس این سازمان به تحلیلی از شرایط حساس بینالمللی، منطقهای و کشوری پرداخت و بر لزوم توجه بیش از پیش به ارتقای سطح فرهنگ دینی و عمومی آحاد جامعه تاکید کرد.
پس از سخنرانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، از 34 نفر از برگزیدگان این دو مسابقه با اهدای جوایزی قدردانی شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسابقه کتابخوانی کوثر کربلا و اخلاق ویژه ائمه جماعات و بانوان در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در دو بخش ویژه ائمه جماعات استان از کتاب کوثر کربلا اثر آیتالله العظمی جوادی آملی و مسابقه ویژه خانوادههای ائمه جماعات، کارکنان تبلیغات اسلامی، هیئتهای مذهبی بانوان و بانوان فرهیخته از کتاب اخلاق اثر حجتالاسلام والمسلمین محدثی برگزار شد.
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