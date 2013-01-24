رشد 1.5 برابری صادرات گلستان/ تجار به بی لیاقتی محکوم نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ائمه جمعه استان گفت: یکی از زمینه های تجارت پر سود صادرات خدمات تخصصی است و ما در سال های اخیر به دنبال تشویق متخصصان و مهندسین برای ارئه این

نوع خدمات تخصصی به کشورهای همسایه هستیم.

وی بیان کرد: میزان صادرات استان روند رو به رشدی را پیش رو داشت اما از آذر ماه امسال با افزایش تحریم ها و ابلاغ برخی بخش نامه های دولتی بخشی از صادرات ما متوقف شده است که وجود این محدودیت ها در کشور و استان مشکلات

بسیاری را برای بازرگانان و صنعت گران ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: از جمله مشکلات بازرگانان سختگیری بیش از حد بانک ها برای وصول مطالبات است و در شرایط حاضر اگر تجار قادر به پرداخت معوقات بانکی خود نیستند به دلیل وجود تحریم ها و ابلاغ برخی قوانین و مقررات است.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود نباید تجار را به بی لیاقتی محکوم کنیم چراکه بیش از 90 درصد مشکلات تجار به دلیل شرایطی است که به آن ها تحمیل شده است.

دامغانی ادامه داد: همه در حال حاضر نیاز به آرامش داریم. برای رسیدن به این ارامش و حفظ شرایط موجود و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تجاری و صنعتی مسئولان قضایی باید از صدور دستور توقیف اموال تجار و صنعتگران جلوگیری

کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل صدور برخی دستورات ما از صادر کردن تعدادی کالا منع شده ایم که ضرر این مسئله متوجه تمام مردم می شود.

وی اظهار داشت: اگر جلوی صادرات گرفته شود میزان اشتغال کاهش می یابد و این مسئله موجب افزایش مشکلات جامعه خواهد شد.

وی افزود: از دیگر مشکلات بازرگانان و تجار برخورد سختگیرانه ماموران مالیاتی با آنان است، در حال حاضر برخی تجار و کسبه به منظور پرداخت بدهی مالیاتی و دیون دولتی ناچارند محل کسب خود را بفروشند که این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.