به گزارش خبرنگار مهر، اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها باعث شده تا بسیاری از مردم از این بابت نگرانی‌های خود را اعلام کنند و نگران وضعیت اقتصادی خود پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشند. به همین منظور گفتگوهایی با برخی از ائمه جمعه استان بوشهر داشتیم و نظر آنها را در این باره پرسیدیم.



امام جمعه بندر کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر بر همدلی مجلس و دولت بدور از هر گونه شتابزدگی در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید رعایت مصالح عامه و معیشت توده مردم مورد ملاحظه قرار گرفته تا آنها در تنگنای معیشتی قرار نگیرند.

حجت الاسلام محمود محمودی با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط زندگی مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف، خاطرنشان ساخت: نباید به معیشت مردم آسیب جدی وارد شود.

امام جمعه کنگان به برخی از مشکلات این طرح اشاره کرد و بیان داشت: در غیر این صورت ممکن است اجرای فاز دوم مشکلاتی بوجود آورد که حتماً با دقت و تدبیر همراه باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح امر حساسی است باید به گونه ای تدبیر شود که به معیشت مردم آسیب جدی وارد نشود.

مردم در اجرای این طرح متضرر خواهند شد



امام جمعه برازجان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت کنونی بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مانند برق، گاز، نفت و ... به صلاح نیست و در مجموع مردم متضرر خواهند شد و آسیب آن را قشر ضعیف جامعه می بیند.

حجت الاسلام مصلح گرانی و تورم را از جمله مباحث پر اهمیت در کشور خواند و ابراز داشت: هدفمندی یارانه‌ها اگر موجب آسیب رساندن به معیشت مردم و وخیم‌تر شدن وضع آنان نشود و نظارت درست و صحیحی بر اجرای آن وجود داشته باشد، مطلوب است.

اجرای غیرکارشناسی هدفمندی یارانه‌ها تورم شدید را به‌دنبال دارد



امام جمعه جم نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در بحث آسیب‌های مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به جلسه مشترک بین مجلس و دولت در خطبه های هفته گذشته نماز جمعه شهرستان جم به طور خلاصه به مواردی اشاره شد که این گونه تعاملات و مشورت‌گیری‌ها بین مجلس و دولت قابل تقدیر است.

حجت الاسلام گنجی گفت: مواردی که کارشناسان اقتصادی در خصوص مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مورد واکاوی قرار می دهند تا حدودی صحیح است و به عقیده آنان تورم بوجود آمده نیز به همین علت است و باید مرحله دوم با کارشناسی و دقت بالاتری نسبت به مرحله اول انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان امر، اجرای مرحله دوم یارانه ها شدت تورم را افزایش خوهد داد.

افزایش نرخ بنزین تورم زا است



گنجی افزود: با توجه به وضعیت موجود و مطالعاتی که دولت انجام داده است و قرار بر این گذاشته که بنزین را به نرخ 22 هزار ریال و یا 25 هزار ریال در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عرضه کند، قطعاً تورم زا است.

وی با بیان اینکه دولت به جای افزایش یارانه های واریزی به حساب مردم و افزایش قیمت حامل های انرژی باید به فکر کنترل قیمت های بازار باشد، افزود: هر هفته و هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس در بازار هستیم و مردم با چالش و بحران جدی مواجه هستند .

امام جمعه شهرستان جم گفت: این کار باید کارشناسی شده و با نظارت مستقیم مجلس و همکاری مداوم دولت انجام شود و تصمیمات این چنینی که بر معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد نباید تحت تاثیر عده ای خاص عجولانه به عمل تبدیل شود و در شرایط کنونی این آمادگی وجود ندارد.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به بودجه سال 92 برنامه ریزی شود



امام جمعه سیراف نیز در همین خصوص به مهر گفت: امیدواریم که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با در نظر گرفتن سطح معیشتی مردم و به خصوص قشر کم در آمد و ضعیف و همچنین گام به گام و به دور از هر گونه تصمیم عجولانه صورت پذیرد.

حجت الاسلام محمد صادق عاشوری افزود: اجرای این طرح نیازمند وحدت، همدلی و وفاق ملی است.

وی افزود: فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید با توجه به بودجه سال 92 برنامه ریزی شود.

امام جمعه سیراف گفت: همچنین با توجه به بالا بودن نرخ ارز در کشور و وضعیت کنونی کشور به صلاح نیست که این طرح با این سرعت اجرا شود.