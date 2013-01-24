مدعیان تلاش برای حل بحران سوریه باید به روند سیاسی آن احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در شورای امنیت شب گذشته در واکنش به ادعاهای مطرح شده علیه نظام دمشق در این نشست، اظهار داشت: من به این ادعاهای ضدسوری پاسخی نمی دهم. البته باید توجه داشت این ادعاها از سوی کشورهای مطرح می شود که خود عامل تشدید بحران سوریه از طریق کمک تسلیحاتی و مالی به گروههای تروریستی هستند.

وی افزود: عربستان سعودی، قطر و ترکیه از عاملان اصلی تشدید بحران سوریه با کمک به گروههای تروریستی هستند و آنها در راستای خرابکاری در این کشور و شکست روند سیاسی تلاش می کنند.

نماینده دائم سوریه در شورای امنیت تاکید کرد: دولت سوریه اخیرا طرح سیاسی جامعی را برای حل بحران ارائه کرده است که بر گفتگوهای ملی میان جریانهای سوری منوط می باشد. ما از کسانی که مدعی تلاش و اهتمام برای حل بحران سوریه هستند، تقاضا داریم با این طرح مسالمت آمیز حل بحران همراه شده و از آن حمایت کنند.

الجعفری تاکید کرد: آنها به جای اقدامات تحریک آمیز در راستای تحت الشعاع قرار دادن راه حلهای سیاسی و رد گفتگوها باید از روند مسالمت آمیز حل آن پشتیبانی و حمایت کنند.

نماینده دائمی سوریه در شورای امنیت در ابتدای اظهارات شب گذشته خود، حضور "ریاض المالکی" وزیرخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست شورای امنیت را پس از ارتقای سطح عضویت این کشور، تبریک گفت.