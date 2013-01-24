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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

مسافربرهای شخصی امان تاکسیرانان علی آبادی را بریدند

مسافربرهای شخصی امان تاکسیرانان علی آبادی را بریدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فعالیت روز افزون مسافربرهای شخصی و غیرمجاز، طاقت تاکسیرانان این شهرستان را طاق کرده و موجب گلایه مندی آنان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از تاکسیرانان علی آبادی صبح پنجشنبه در اعتراض به فعالیت شمار زیادی خودروهای مسافربر شخصی در گردهمایی مقابل آتش نشانی این شهر خواهان رسیدگی مسئولان به این مشکل شدند.

به گفته آنان، مسئولان باید با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به ساماندهی مسافربرها و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز آنان جلوگیری کنند.

این عده همچنین توجه مسئولان امر برای رسیدگی به مشکلات صنفی شان را ضروری دانستند.

بالا بودن هزینه ها، استهلاک خودرو، ترافیک، فعالیت مسافربرهای شخصی و نامناسب بودن کرایه ها در مقابل هزینه ها از جمله این مشکلات عنوان شده است.

220 دستگاه تاکسی در شهر علی آبادکتول فعالیت می کنند.

جولان مسافربرهای شخصی علاوه بر علی آبادکتول در دیگر شهرهای گلستان از جمله گرگان نیز به چشم می آید و بنظر می رسد ساماندهی این معضل، نیازمند برنامه اصولی، هدفمند و مستمر است.

کد مطلب 1799236

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