به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم در مهمترین بازی هفته پنجم و پایانی از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در مقابل تیم پارس مس فلاورجان به میدان می رود تا شاید دهمین برد متوالی را در کارنامه خود را به ثبت برساند.



فاصله سه امتیازی بین صبای قم و پارس مس فلاورجان



دیدارهای هفته پنجم از دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور امشب در حالی به انجام می رسد که تیم هندبال صبای قم در میهمانی تیم پارس مس فلاورجان خیالش از بابت صعود به عنوان صدرنشین گروه کاملا آسوده است زیرا فاصله سه امتیازی بین صبای قم و پارس مس فلاورجان وجود دارد و حریف اصفهانی حتی اگر صبای قم را ببرد باز هم صبا صدرنشین خواهد ماند.



تیم هندبال صبای قم با غلبه بر تیم‌های هیئت هندبال یزد، هیئت زنجان، هیئت کرمانشاه و ثامن الحجج آمل در چهار بازی پیش از آغاز هفته پنجم دور برگشت و همچنین داشتن عنوان قهرمانی نیم فصل در کارنامه بازی‌های خود در مرحله گروهی پیکارهای این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور، هفته قبل توانست در خانه مقابل تماشاگران قمی با نتیجه 35 بر 28 میهمان خود را شکست بدهد و حالا اگر بتواند تیم پارس مس فلاورجان را نیز همچون بازی رفت از پیش رو بردارد، موفق ترین تیم مرحله گروهی لقب خواهد گرفت.



پیروزی صبای قم برابر پارس مس فلاورجان در دیدار رفت در قم



هندبالیست های صبای قم در تلاش برای غلبه بر یکی از تیم‌های تعقیب کننده خود در جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور و تداوم صدرنشینی در این رقابت ها در پنجمین و آخرین بازی مرحله گروهی خود با تیم پارس مس فلاورجان جدال نفس گیری خواهند داشت و اگر بتوانند همانند بازی رفت که در قم برابر حریف پیروز شده بودند این بار نیز این تیم را از پیش رو بردارند، با 20 امتیاز راهی مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول هندبال خواهند شد.



این در حالی است که صبای قم هم اکنون در جدول رده بندی دیدارهای مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور تنها تیم بدون شکست بازی‌های این گروه به شمار می‌رود و از 9 بازی 9 پیروزی در کارنامه دارد.



صبای قم که تا قبل از این هفته موفق به کسب 9 پیروزی متوالی برابر تیم های هیئت هندبال یزد (رفت و برگشت)، هیئت کرمانشاه‌ (رفت و برگشت)، هیئت زنجان (رفت و برگشت)، پارس مس فلاورجان و ثامن الحجج آمل(رفت و برگشت)، شده‌ است، این هفته حریف سرسختی را در پیش خواهد داشت پارس مس تیمی است که همانند صبا صعود کرده و حالا به دنبال انتقام شکست بازی رفت خواهد بود.

