عرضه مواد اولیه برای صنایع غذایی و بهداشتی با بررسی خواص جلبک ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری در حاشیه اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی با اشاره به مطالعات این دانشگاه در زمینه بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی جلبک ها، گفت: در این راستا پروژه تحقیقاتی در دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با عنوان ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی جلبک های خلیج فارس انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه در این حوزه تحقیقات کمی در کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است، خاطر نشان کرد: بیشترین این تحقیقات در کشور هند انجام شده است و مرجع بسیاری از تحقیقات در این زمینه شده است.

حیدری با اشاره به جزئیات این تحقیقات خاطر نشان کرد: در این تحقیقات بر روی سه گونه از جلبک های قرمز، قهوه ای و سبز انجام شد که خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی آن مورد مطالعه قرار گرفت.

مجری طرح با اشاره به نتایج تحقیقات یادآور شد: در خصوص خواص آنتی باکتریایی این جلبک ها نیاز به مطالعات بیشتر است ولی در خصوص خواص آنتی اکسیدانی آن نیز قابل قبول بوده است.

به گفته وی با استفاده از این خواص جلبک ها می توانیم موادی به عنوان مواد افزودنی در محصولات غذایی و آرایشی ارائه دهیم.