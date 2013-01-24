تحقق 78 درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیگی صبح پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان اظهارداشت: 356 خیر مدرسه ساز در خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه از سال 84 تا کنون هفت جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان برگزار شده است، عنوان کرد: در این جشنواره ها خیرین بیش از 540 میلیارد ریال برای احداث مدارس در استان تعهد مشارکت کرده اند.

وی ادامه داد: از مجموع تعهدات خیرین تا کنون 78 درصد آن محقق شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از برگزاری پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در فرودین ماه 92 خبر داد و افزود: این جشنواره استانی با شکوه خاص و نوآوری و تنوع بخشی 31 فردودین ماه سال آینده در مرکز استان برگزار خواهد شد.

بیگی به اهداف جشنواره خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و گفت: گسترش فرهنگ مشارکت عمومی در امر مدرسه‌ سازی، تجلیل از خیران مدرسه ‌ساز، معرفی جایگاه آنان در جامعه و تبیین مشکلات و نیازهای فضای آموزشی و پرورشی استان از مهم ‌ترین اهداف برگزاری این نوع جشنواره‌ها است.

مدیر‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان ‌جنوبی جذب مشارکت‌های مردمی و فعال کردن مجامع خیران مدرسه ‌ساز در سطح شهرهای استان را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره خیران مدرسه‌ ساز عنوان کرد.