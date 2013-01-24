گازرسانی به 52 روستای خراسان رضوی/کشف 120 فسیل در بردسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی از بهره برداری 14 پروژه گازرسانی به 52 روستای این استان طی دهه فجر خبر داد.

علیرضا معراجی اظهارکرد: این پروژه در 14 شهرستان استان اجرا شده که از این تعداد بیشترین روستاهای گازرسانی شده مربوط به شهرستانهای تربت حیدریه با 18 روستا، نیشابور 14 روستا و سبزوار با 12 روستا است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این روستاها، گاز رسانی به کارخانه سیمان در تایباد، شهرک های صنعتی چناران و بردسکن و پروژه خط ارتباطی میدان جوان تا تقاطع ذکریا در مشهد نیز به بهره برداری می رسد.

وی گفت: مجموع هزینه صرف شده در اجرای این پروژه ها 370 میلیارد ریال است که بیش از 12 هزار خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند.

کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش نیشابور در خراسان رضوی

فرماندار نیشابور از کسب رتبه برتر استان از سوی شوراهای آموزش و پرورش نیشابور و بخش میان‌ جلگه خبر داد.

جلال هاشمی اظهار کرد: این موفقیت نتیجه برگزاری جلسات مستمر، تعامل و همکاری میان آموزش و پرورش با سایر ادارات و نهادهای شهرستان برای حل مشکلات مدارس و جذب خیران مدرسه‌ ساز است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: فعال کردن کارگروه شوراها در این شهرستان یکی از کارهای نو و مهم این شورا بوده که نتیجه آن کسب موفقیت‌های گوناگون در زمینه‌های علمی و فرهنگی است.

برداشت ماهیان گرمابی در خراسان رضوی پایان یافت

مدیر شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برداشت ماهیان گرمابی در استان پایان یافت.

محمد مهدی‌زاده اظهارکرد: با رهاسازی 640 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی شامل ماهیان کپور، آمور و فیتوفاگ در 620 استخر استان در ابتدای سال جاری و پس از گذشت دوره پرورش، برداشت ماهی از استخرهای استان صورت گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که ماهیان گرم آبی در دمای بین 12 الی25 درجه زندگی می‌کنند، با شروع فصل سرما رشد ماهیان قطع می‌شود و از این رو در پایان فصل پاییز صید این گونه ماهیان آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: 580 تن انواع ماهیان گرم آبی با وزن متوسط 700 گرم تا حدود 2 کیلوگرم از این استخرها برداشت شده که در بازارهای محلی به مصرف رسیده است.

استحصال لجن مازاد تصفیه خانه شهرک های صنعتی در مصارف فضای سبز

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از استحصال لجن مازاد تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی در مصارف کشاورزی و فضای سبز خبر داد.

علی سلیمانی اظهارکرد: این شرکت در نظر دارد از حداکثر توانمندی های موجود در شهرک های این استان به نفع مجموعه بهره مند شود.

وی افزود: سالانه 200 تن لجن مازاد برای مصارف فضای سبز، درختان غیر مثمر وکشاورزی در شهرکهای صنعتی این استان استفاده می شود.

وی بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تا کنون 700 هکتار فضای سبز در شهرکهای صنعتی این استان ایجاد کرده است.

120 نمونه فسیل در منطقه سرو کشمیر بردسکن شناسایی شد

مسئول حفاظت محیط زیست بردسکن از شناسایی و جمع آوری 120 نمونه فسیل در این شهرستان خبر داد.

کوروش گشایشی گفت: کارشناسان این اداره ناحیه ای را در منطقه پیشنهادی حفاظت شده سرو کشمیر واقع دربخش مرکزی شهرستان بردسکن با آثار فسیلی فراوان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از بررسی و ردیابی قریب 120 نمونه فسیل از گروه ماکرو فسیلها و از رده بی مهرگان و نیز از نوع دوکفه ای، شکم پایان و سرپایان جمع آوری شد.

گشایشی افزود: این نمونه ها به منظور قرار گرفتن درمعرض دید بازدیدکنندگان از موزه تاریخ و سیمای طبیعی شهرستان به اداره حفاظت محیط زیست برسکن منتقل شد.