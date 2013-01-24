به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال با معرفی تیم داوری هفتاد و ششمین دربی پایتخت، قضاوت این مسابقه حساس را برعهده محسن قهرمانی سپرد.
قهرمانی را در این بازی رضا سخندان و بابک داوری همراهی میکنند. تورج حق وردی داور چهارم و محمدرضا ابوالفضلی کمک داور ذخیره این بازی است. همچنین حسین عسگری ناظر ویژه داوری بوده و ابراهیم میرزابیگی نماینده فدراسیون است.
محسن قهرمانی در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر دربی اصفهان بین تیمهای ذوبآهن و سپاهان را سوت زده بود که عملکرد خوب وی در آن بازی سخت و پربرخورد تاثیر زیادی در انتخاب این داور مشهدی به عنوان داور هفتاد و ششمین دربی پایتخت داشت.
هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ دوازدهم محسوب میشود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمنماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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